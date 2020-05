Sparťané litovali zahozených šancí, plzeňský střelec Beauguel si pochvaloval týmový výkon

„Těžko se to hodnotí. Mrzí nás, že se nám nepodařilo doma bodovat. První poločas byla Plzeň jasně lepší, měla víc nebezpečných příležitostí. Ve druhém se to vyrovnalo, bojovali jsme do konce, snažili jsme se to strhnout, bohužel jsme ve finální fázi byli dost často nepřesní. Nepodařilo se nám vyrovnat a nebo to otočit,“ řekl Hancko v nahrávce pro média.

Sparta doma nestačila na rozjetou Plzeň a prohrála 1:2. Viktoria na Slavii ztrácí osm bodů Číst článek

Příprava zápas nenahradí

Liga se znovu rozběhla po dvou a půl měsících a koronavirové pauze. „Připravovali jsme se, ale žádná příprava asi nenahradí ostrý zápas. Chystali jsme se na Plzeň, ale soupeř bohužel vstoupil do zápasu tak, jak jsme chtěli my - byl důrazný, získával druhé míče,“ podotkl Hancko.

„Celkem se mi pak ale líbila naše reakce. Ve druhém poločase jsme dali hlavu nahoru, makali, sprintovali. I když jsme dostali gól na 0:2, měli jsme znovu šance, dobré průniky. Věřil jsem, že se nám podaří minimálně vyrovnat, ale bohužel to na to nestačilo,“ dodal dvaadvacetiletý obránce.

Zápas se hrál kvůli vládním opatřením proti covidu-19 bez diváků. „Je to nepříjemné, ale už jsem někde říkal, že je super po tak dlouhé době nastoupit. Jsme rádi, že naši ligu v Česku se jako jednu z mála povedlo rozběhnout. Samozřejmě bychom byli radši, kdybychom tu měli takovou kulisu jako třeba proti Baníku. Věřím, že fanoušci tu co nejdřív budou a my budeme vyhrávat,“ uvedl Hancko.

Beauguel chválil tým

Útočník Jean-David Beauguel byl rád, že fotbalisté Plzně navázali na výsledky před koronavirovou pauzou a v prvním duelu restartované sezony na půdě Sparty přispěl výborným výkonem a vítěznou brankou. V 52. minutě nekompromisně zakončil v šestnáctce zpětnou přihrávku Jana Kovaříka a zvýšil na 2:0 pro Viktorii.

"Chtěl jsem dát ránu a narvat to branky. Jsem moc šťastný za gól. Musím všechny pochválit za dobrou práci. Hráli jsme dobře jako tým, navázali jsme na přípravu a myslím, že budeme hrát ještě lépe," řekl v nahrávce pro média Beauguel, který ve svém 12. utkání v ligovém ročníku skóroval počtvrté.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 28. 5. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 25 19 4 2 49:8 61 2. Plzeň 25 16 5 4 47:21 53 3. Jablonec 25 12 7 6 43:31 43 4. Liberec 25 12 3 10 43:33 39 5. Ostrava 25 11 6 8 36:27 39 6. Slovácko 25 10 8 7 30:27 38 7. Ml. Boleslav 25 11 4 10 42:38 37 8. Č. Budějovice 25 11 3 11 39:39 36 9. Sparta 25 9 8 8 43:34 35 10. Olomouc 25 7 12 6 31:29 33 11. Bohemians 1905 25 8 6 11 29:37 30 12. Teplice 25 6 9 10 21:39 27 13. Karviná 25 5 9 11 20:30 24 14. Zlín 25 6 4 15 22:41 22 15. Opava 25 4 6 15 11:41 18 16. Příbram 25 3 6 16 15:46 15