Sparta dál shání obránce, Radaković byl den po přestupu kapitánem

„Sparta nemůže být horší tým než Olomouc. Sparta je Sparta,“ odmítá Uroš Radaković, že by si ho bývalí spoluhráči z Olomouce dobírali. Čtyřiadvacetiletý srbský stoper se stal čerstvou posilou letenského týmu, která ale v loňském ligovém ročníku skončila v tabulce až za Sigmou.

VIDEO: Klokan na půl hodiny přerušil fotbalový zápas, zalíbilo se mu ve vápně Číst článek

„Bude mě to stát dost peněz, ale dobře,“ reagoval s úsměvem Radaković na to, že hned v prvním zápase za Spartu dostal kapitánskou pásku.

Teprve v úterý přitom podepsal na Letné tříletou smlouvu a o den později už nastoupil v základní sestavě proti Ružomberoku.

„Hodně jsem cestoval do Prahy domlouvat se o smlouvě. Včera jsme měli malinko těžší trénink, ale to je příprava. Člověk si musí zvyknout,“ přiznává Radaković, že posledních pár dní bylo trochu hektických. Při své premiéře ve Spartě pomohl obraně k udržení čistého konta.

Ale nulu zaznamenali Letenští i směrem dopředu. „Jsem spokojený, prvních 14 dní máme velice těžkých, bylo to cítit i na hře. Chtěli jsme vyhrát, ale to momentálně není podstatné. Podstatné je, abychom byli připravení na sezonu,“ hodnotil remízu 0:0 s Ružomberokem trenér Sparty Pavel Hapal.

Ten také potvrdil, že kromě Radakoviće plánují Letenští ještě další posílení obrany. „Tlačí nás bota na pravé straně, kde se nám zranil další hráč. Nějak to tam lepíme,“ konkrétní jméno ale trenér Pavel Hapal prozradit nechce. Naznačil jen, že Sparta loví spíš v zahraničních vodách.

„Radši nebudu nic říkat, protože už se nám stalo, že jsme jednoho hráče oslovili a nakonec nám utekl,“ narážel Hapal na obránce Vladimíra Coufala, který z Liberce místo do Sparty nakonec zamířil do konkurenční Slavie. Letenští se také poohlíží po někom, kdo by posílil střed hrací plochy.

V sobotu Sparta na soustředění do rakouského lázeňského městečka Bad Leonfelden. Ze tří přípravných utkání v Rakousku mají Letenští potvrzené jméno jen jednoho soupeře - skotského Celticu.

SESTŘIH | Nestihli jste přímý přenos přípravného zápasu s Ružomberkem? Nalaďte si #SpartaTV, kde najdete sestřih utkání. #acsparta



➡️ https://t.co/0sT6yKjb0z pic.twitter.com/5rgLyyawOs — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 27 June 2018

Přípravné fotbalové utkání:

Sparta Praha - Ružomberok 0:0

Sestava Sparty:

I. poločas: Nita - Frýdek, Kaya, Radakovič, Čivič - Kulhánek - Stanciu, Kanga, Ristič, Plavšič - Tetteh.

II. poločas: Nita - Chvátal, Radakovič, Costa, Čivič - Dao, Mandjeck, Ristič, Mustedanagič, Vatajelu - Pulkrab. Trenér: Hapal.