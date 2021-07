Směřovali jsme k tomu celou přípravu, říká sparťan Pavelka před úvodním duelem předkola s Rapidem

Naposledy si ji zahráli v roce 2005, od té doby se fotbalisté Sparty do prestižní Ligy mistrů nedostali. Aby to letos změnili, musí vyřadit v kvalifikaci tři týmy. V úterý večer nastoupí na úvod ve Vídni proti domácímu Rapidu. Vídeň 11:05 20. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanští fotbalisté se radují po vstřeleném gólu | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

„Celou tu přípravu jsme směřovali, že ten vrchol bude teď a že se od něj bude odvíjet celá sezona. Všichni cítíme tu důležitost, ale zase nechceme, aby nám to svazovalo nohy. Respekt je na místě, ale ne přehnaný,“ řekl na tiskové konferenci před utkáním s Rapidem David Pavelka.

Třicetiletý záložník patří k nejzkušenějším fotbalistům ve Spartě, podobně jako kapitán Bořek Dočkal. Právě na takových hráčích trenér Pavel Vrba vystavil v minulosti osu úspěšného týmu v Plzni. Teď si přetváří podle sebe Spartu. První ostrou zkouškou nové sezony bude utkání ve Vídni.

„Doufejme, že se trefíme a že hráči, kteří nastoupí, odehrají dobré utkání. Ale i hráči ze střídačky nám mohou pomoct, Sparta má momentálně hodně silný kádr,“ nepochybuje Vrba o schopnostech sparťanských fotbalistů.

Kádr pražského týmu v minulých sezonách často trápila četná zranění. Teď chybějí před Rapidem jen stoper Ondřej Čelůstka, který se po návratu z mistrovství Evropy připravuje zatím individuálně, a útočník Lukáš Juliš. Jinak sparťané drží.

„Hlavně to nechceme zakřiknout. Už příprava vypadala slibně, zranil se akorát Julda, jinak jen drobné šrámy. Po dlouhé době je to pozitivní zpráva, že jsme mohli absolvovat celou přípravu bez úlev a výpadků. Snad se nám to vrátí v dalším průběhu sezony,“ podotkl Pavelka.

Nejbližší cíl je ale jasný – překonat ve dvojutkání Rapid Vídeň a nachystat se na další boje v nemistrovské části kvalifikace Ligy mistrů. Ve třetím předkole čeká na postupujícího Monako.

Úvodní zápas Sparty v kvalifikaci Ligy mistrů na hřišti Rapidu Vídeň začne v úterý ve 20.30 a server iROZHLAS.cz z něj nabídne online reportáž. Přímý přenos uslyšíte také na stanici Radiožurnál Sport.