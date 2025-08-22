Rrahmani další trefou přiblížil Spartu ke Konferenční lize. „Obrovsky důležitý gól,“ chválí útočníka Priske

Fotbalisté Sparty se znovu přiblížili účasti v hlavní fázi Konferenční ligy. V úvodním zápase posledního předkola nakonec porazili FC Riga 2:0. Pro odvetu možná rozhodující druhý gól dal až v poslední minutě střídající Albion Rrahmani. „Viděli jsme, že Riga je skvělé mužstvo, které se nebojí hrát. Jsme stále v jen v poločase a bude to náročné," říká kapitán Lukáš Haraslín v reportáži Radiožurnálu Sport.

Albion Rrahmani slaví branku do sítě Rigy

Albion Rrahmani slaví branku do sítě Rigy | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: Profimedia

„Samozřejmě nám trochu spadl kámen ze srdce. Hlavně mně, protože jsem měl v zápase hodně šancí, které jsem mohl proměnit. Viděli jsme, že Riga je skvělé mužstvo, které se nebojí hrát. Jsme stále v jen v poločase a bude to náročné,“ uvědomuje si kapitán fotbalové Sparty Lukáš Haraslín.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o výhře Sparty nad FC Riga v posledním předkole Konferenční ligy

Rrahmaniho trefa v samotném závěru na konečných 2:0, ale dává Pražanům do odvety v Lotyšsku velkou výhodu. Což přiznal i trenér Sparty Brian Priske.

„Určitě je to obrovsky důležitý gól. Myslím, že to také určitým způsobem ukazuje, jaký jsme předvedli výkon. Zasloužili jsme si vyhrát o dva góly, i když ve druhém poločase to bylo těžké. První půle ale byla velmi dobrá. Ten druhý gól nám dává do odvety v Rize dobrý náskok,“ popisuje Priske.

Spartu poslal do vedení už ve 22. minutě Kuchta. A nebýt Rrahmaniho gólu v samotném závěru, asi by odjížděl slovenský trenér FC Riga Adrián Guľa z Letné spokojený.

Jsme z toho smutní. Teď musíme tým zpátky zmobilizovat a musíme tvrdě pracovat na tom, abychom to Spartě minimálně znepříjemnili. Nebo abychom mohli zkusit pracovat na nějakém zázraku. Venku je Sparta zranitelnější a my se do toho pokusíme dát vše,“

Odveta posledního předkola Konferenční ligy v lotyšské Rize čeká fotbalisty Sparty po úvodní domácí výhře 2:0 příští týden ve středu od 18.45, znovu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

