‚Hnus, holomajzna, fanouškovské dno nebo komedie.‘ Pražské derby oslavou fotbalu nebylo

Jedenáct žlutých karet, dvě červené karty, dvě penalty, bitka kapitánů Ladislava Krejčího s Janem Bořilem a hrozné chování fanoušků. Taková je bilance 308. derby mezi Slavií a Spartou. Zápas, který nenabídl moc fotbalové krásy, znovu vzbudil emoce, které se přenesly do neúnosné míry. Utkání skončilo remízou 1:1, ale to se po utkání skoro vůbec neřešilo. Praha 11:38 25. září 2023

Reklama na fotbal? Svátek fotbalu? Pozitivní propagace české ligy? Před 308. derby mezi Slavií a Spartou byli fanoušci, ale také všichni příznivci velkých sportovních soubojů hodně natěšení a kladli si mnoho otázek. Během něj, ale i několik minut po něm museli být zklamáni.

Šlágr podzimu ale fotbalově rozhodně nenadchl a vyvrcholil vyloučením obou kapitánů Jana Bořila a Ladislava Krejčího. Víc než hezké kombinace a šance se po utkání řešila šarvátka, rozdílný metr sudího během zápasu a hrozné chování fanoušků.

„Dobrý derby, atmosféra jak na fotbale, jen ten fotbal chyběl... Házet to mezi normály je dno.. Tímto fotbalem jsme se posunuli na Balkán.. Možná až do střední Asie. Hnus... Holomajzna.“ I takové komentáře se objevovaly na sociálních sítích krátce po utkání.

Na hřišti postupem času přibývalo faulů, hra se kouskovala a neměla žádný spád. „Byla to válka,“ řekl expert Radiožurnálu Sport Zdeněk Folprecht.

Nespokojenost aktérů derby

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský i obránce Sparty Filip Panák také nebyli nadšení z průběhu utkání a očekávali od duelu prvního a druhého týmu ligového pelotonu něco jiného.

„Fotbal byl špatný, ale líbí se mi názory aktérů, že se vyjadřují tak, že se jim taková podoba utkání nelíbila. Na takový fotbal koukat nechceme a oba týmy to ví,“ říká Folprecht.

Objektivní zhodnocení u trenéra a hráčů ale neznamená rozumné jednání u fanoušků obou táborů. „V den zápasu mi píše plno fanoušků a před derby se jejich chování naprosto mění. Mám velmi dobrého kamaráda Sparťana, který je většinu roku v pohodě, má rozumné názory na fotbalové prostředí, ale jakmile přijde derby, tak se z něj stává s prominutím idiot. Fanoušci tenhle zápas neumí vidět objektivně,“ vysvětluje Folprecht.

Střetnutí nesmiřitelných rivalů vyvolává až nenávistné chování fanoušků. K tomu pomohla i šarvátka mezi kapitánem Sparty Ladislavem Krejčím a kapitánem Slavie Janem Bořilem. Jejím spouštěčem byl v 88. minutě nedovolený zákrok útočníka „sešívaných“ Mojmíra Chytila na dánského brankáře Sparty Petera Vindahla. Krejčí si určitě nezahraje příští týden proti Plzni, u Bořila se od disciplinární komise očekává větší trest za dodatečný strkanec do Haraslína.

Červenou kartu dostal i asistent slávistického trenéra Pavel Řehák, který se rozběhl přes půl hřiště až do sparťanského vápna do potyčky mezi hráči.

„Tito dva by si našli klidně něco jiného, aby se do sebe během zápasu pustili. Je to špatně, protože kapitáni jsou vzorem a myslím si, že k tomu pomohla i nevraživost ze střídačky, která to na hráče přenáší,“ hodnotí situaci ze závěru zápasu Folprecht.

Po jarních duelech Slavie se Spartou, kde se řešil především fotbal, tomu tentokrát bylo naopak. Po poslední bitvě slavných klubů převládá smutek, negativum a rozhořčení. A může to uškodit především hráčům. „Na jiných derby v zahraničí se hraje hezký fotbal, ale pokud bych sem přijel v roli skauta, který si chce vyhlédnout dva, tři hráče pro klub z Premier League nebo bundesligy, tak budu hodně zklamaný a řeknu si, že tohle už vidět nechci,“ říká nekompromisně Folprecht.

Dělobuchy a výtržnosti

Nenávistná atmosféra v Edenu byla obrovská a bohužel zasáhla i fanoušky, kteří nejsou součástí kotle. Příznivci Sparty totiž v závěru duelu házeli dělobuchy na tribunu za bránu, kde seděly i rodiny s dětmi. Ze sektoru hostů navíc létaly i sedačky. „Kamarád mi hlásil, že kolem lítaly petardy a děti byly opravdu vystrašené. Jsem otec dvou dětí a tohle je opravdu mimo moje chápání,“ diví se Folprecht.

Hazet to mezi normaly je dno. — Franco Šilhavý (@Franco_Silhavka) September 24, 2023

Děkovačky po zápase byly velké, ale rozhodně nepřebily celkově nepříjemný dojem z derby. Nevraživost nevygradovala jen při zápase, ale i po jeho skončení, kdy se několik příznivců Sparty a Slavie dostalo do křížku v nedalekém nákupním centru od Edenu.

308. derby pražských celků se po fotbalové stránce vůbec nepovedlo. V tabulce stále vede Sparta o skóre před Slavií. Všichni fanoušci českého fotbalu ale určitě chtějí vidět něco jiného, než co se dělo v neděli večer v Edenu.