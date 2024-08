Jurečkův výkon proti Olomouci mě překvapil, chválí střelce Slavie Horváth. Vyzdvihuje rotaci z lavičky

Všichni čeští zástupci v evropských fotbalových pohárech o víkendu v lize zvítězili. V čele tabulky zůstává stoprocentní Sparta, která drží dvoubodový náskok před Plzní a Slavií. „Na poháry se chodí podívat i jiní fanoušci a většinou jich bývá více. Je dobré se na to připravit a naším týmům to vyšlo,“ říká fotbalový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 13:13 12. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Jurečka ze Slavie v souboji s olomouckým Matějem Hadašem | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Víkendové výhry v lize si před odvetami v předkolech evropských pohárů připsaly kromě elitní trojky i Mladá Boleslav s ostravským Baníkem. Jsou zápasy v tomto období z vaší zkušenosti specifické?

Jsou. Naštěstí pro pohárové zástupce hráli všichni na domácích stadionech, s výjimkou Sparty, která hrála na nedaleké Bohemce. V tomto počasí je nečeká žádné cestování a mají čas na regeneraci a přípravu. Pro Mladou Boleslav nebo Baník, kteří poháry nehrají často, je viditelná změna v atmosféře. Na poháry se chodí podívat i jiní fanoušci a většinou jich bývá více. Je dobré se na to připravit a naším týmům to vyšlo.

Trenér Sparty Lars Friis udělal oproti pohárovému zápasu s rumunským FCSB řadu změn v sestavě, lídr tabulky i přesto dokázal otočit zápas na Bohemians. Ukazuje se, že sparťanská lavička má teď větší sílu než v minulosti, kdy náhradníci měli občas problém hlavní opory adekvátně zastoupit?

Myslím, že Sparta navázala na minulou sezonu. Je důležité, aby hráči z lavičky byli připravení. Slavie dokonce udělala o jednu změnu navíc, tam to drhlo trochu více, ale i tak to zvládla. Je potřeba mít připravených více než 10 hráčů, protože neví, kdy budou potřeba.

Slavia pod vaším dohledem v sobotu porazila Olomouc 2:0 a v této ligové sezoně ještě nedostala gól. Poprvé v sezoně dostal šanci nejlepší střelec uplynulých dvou ligových ročníků Václav Jurečka, který se trefil z penalty. Překvapuje vás, že zatím hraje tak málo?

Ze začátku ano, v průběhu prvních kol už méně. V páté minutě byla odpískána penalta a Jurečka si ji vzal a s jistotou ji proměnil. Překvapil mě jeho výkon v následujících minutách, je na něm vidět, že je maximálně připravený a soustředěný. Je připravený se ve Slavii o místo porvat, i přestože se dá spekulovat, že má nějakou nabídku na přestup.

✅ Venca Jurečka, vedeme



Pokutový kop po ruce Navrátila spolehlivě proměnil Václav Jurečka a do sestavy se vrací ve velkém stylu pic.twitter.com/SYzY8VzwW7 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 10, 2024

Na posledním místě tabulky bez jediného bodu zůstávají České Budějovice, které zatím výsledkově nezvedl ani nový trenér František Straka. Co může kouč s klubem v takové krizi dělat, aby se začalo dařit?

Je to nepříjemná situace, nikomu to nepřeju. Může doufat, že přijdou tři hráči s jiným rozpoložením, než je zbytek týmu. Všichni tam pomalu začínají cítit, že se jim nedaří a pravděpodobně budou bojovat o záchranu. Během sezony je těžké dát tým dohromady. Před startem na to bylo více času, teď je každý víkend čeká zápas. Budu jim držet palce, ale moc šancí na změnu nemají.