Zastupitelé Hradce Králové schválili tendr na fotbalový stadion, cena nemá překročit 605 milionů

Zastupitelé Hradce Králové v pondělí schválili vypsání v pořadí čtvrté soutěže na firmu pro stavbu fotbalového stadionu. Celková cena za stadion a za odměnu správci stavby by neměla překročit 605 milionů korun bez DPH. Město stavbu fotbalové arény na místě nevyhovujícího všesportovního stadionu připravuje přes 15 let. Dosud radnice od roku 2018 na stadion vypsala tři tendry, ale všechny z různých důvodů zrušila. Hradec Králové 20:18 31. srpna 2020

Pokud by se městu podařilo vítěze tendru vybrat do konce roku, mohla by stavba začít začátkem roku 2021 a hotová by měla být za dva roky. Šlo by o největší novodobou investici města. Podle vedení radnice by město na stavbu mohlo od Národní sportovní agentury získat dotaci 150 milionů korun.

Stadion, na němž má zázemí druholigový klub FC Hradec Králové, by měl podle radnice splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacita stadionu by měla být nejméně 8000 zastřešených míst, stadion by měl splňovat požadavek na multifunkční arénu. Stožáry osvětlení budou mít tvar pro Hradec typických lízátek.

Již v červenci město podepsalo smlouvu se společností Arcadis Czech Republic, která bude za 31,8 milionu korun bez DPH správcem stavby. Na samotnou stavbu tak zbývá 573,2 milionu korun bez DPH.

Zásadní změnou proti minulým tendrům bude to, že město zakázku vypíše metodou Design and Build, tedy navrhni a postav. Město stanoví požadavky na velikost a funkce stadionu. Vybraný dodavatel pak upraví projekt stadionu a následně arénu i postaví.

Hodnocení nabídek bude podle více kritérií. Nabídnutá cena bude mít váhu 40 procent, kritérium funkčnosti stadionu bude mít váhu 25 procent a architektonický návrh 20 procent. Po pěti procentech budou mít zkušenosti hlavního projektanta, manažera projektu a hlavního stavbyvedoucího.