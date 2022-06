‚Některé věci řešíme za minutu dvanáct.‘ Stavba pardubického stadionu se potýká s dalšími problémy

Na pardubickém Letním stadionu vyrostly čtyři sloupy umělého osvětlení. Tři byly vztyčeny v neděli, ten poslední v pondělí. Mimo to již stojí všechny 4 sloupy s osvětlením i u budoucího hřiště s umělou trávou za severní tribunou... Až pojedete okolo, podívejte se! @MestoPardubice pic.twitter.com/FKwkKsO21b — FK Pardubice (@FK_Pardubice) May 30, 2022 V Pardubicích pokračuje rekonstrukce fotbalového stadionu v centru města. Všechno jde podle časového plánu tak, aby Východočeši mohli odehrát jaro už ve svém domácím prostředí. Přestože stavba roste před očima, tak je ale co řešit, převážně vlastní vybavení areálu, který se pro pardubické fotbalisty chystá. A tam všechno v pořádku rozhodně není. Pardubice 18:45 13. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V květnu na místo rekonstrukce stadionu dorazilo i vedení fotbalového klubu Pardubic, aby za doprovodu stavební firmy viděl, jak rekonstrukce probíhá. Kolem hřiště už do dálky ční stožáry s umělým osvětlením, zastřešení tribun jsou hotová podle plánu. V tomto ohledu podle sportovního ředitele pardubických fotbalistů Víta Zavřela není nic špatně.

„Co se týče stavění, vše běží podle plánu, roste to před očima sedm dní v týdnu. Jde to velice dobře,“ řekl Radiožurnálu.

Ale přesto není všechno, jak by mělo být. Chyby se objevily v projektu a přišlo se na ně až v průběhu stavby, která v Pardubicích pokračuje.

„Některé věci se snažíme zachránit takřka za minutu dvanáct. Některé jsou silně poddimenzované a některé úplně vynechané. To je pro mě naprosto neuvěřitelný příběh,“ popisuje Zavřel

„Jako příkladu uvedu umělou trávu - je to ta nejhorší kvalita, která vůbec existuje. Mezi nejlepší kvalitou a touto je rozdíl asi milionu. Tráva, která tam je navržená, nevydrží ani čtyři sezony, navíc na ni nedostanete certifikaci, tudíž na tom nemůžete hrát soutěžní utkání,“ doplňuje.

A to není na opravovaném pardubickém stadionu jediný problém, objevuje se jich mnohem víc.

„Pak tu jsou věci jako zábradlí, že se divák kouká přes šprušle. Takže řešíme, aby tam bylo prosklené zábradlí, aby byla viditelnost ideální. Řešíme strukturu půdy u sportoviště, zjišťujeme rozhlas, LED obrazovky, reklamní bannery... Je tam spoustu silně poddimenzovaných věcí. Stadion by asi certifikaci obdržel, ale byl by to totální holobyt. Najednou zjistíte, že v projektu je absolutní vzduchoprázdno,“ povzdechl si Zavřel.

Vedení klubu se snaží teď zachránit, co je možné. Jasné je, že pokud by se mělo v projektu něco změnit a vylepšit, tak se musí navýšit rozpočet celé rekonstrukce. Ten původní dosahuje částky 400 milionů korun.

„Částku předběžně vím, ale nechci ji úplně zmiňovat. Není to ale nic obrovského,“ doplňuje k probíhající stavbě a vybavení pardubického letního stadionu sportovní ředitel fotbalových Pardubic.