Provolával ‚smrt Spartě‘, teď čelí urážkám. ‚Chápu tu rivalitu, ale tohle není normální,‘ říká Stanciu

Ve volném čase prý rád vysedává v pražských kavárnách, jenže někdy si tam od kolemjdoucích vyslechne nehezká slova. Fotbalový záložník Nicolae Stanciu stále dráždí sparťanské fanoušky loňským přestupem do Slavie, a snad poprvé o tom promluvil po předávání cen nejlepším hráčům ligy. Praha 16:44 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Slavie Nicolae Stanciu | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

O Slavii mluví jako o rodině s výbornými vztahy. Teď už může, množstvím gólových asistencí a celkově náramnými výkony si fanoušky bez věších problémů získal na svoji stranu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nicolae Stanciu je trnem v oku sparťanských fanoušků. Více v příspěvku Davida Nyče

V Edenu už se prostě přenesli přes to, že byl Stanciu ještě relativně nedávno „jako doma“ na druhé straně města. Budiž mu odpuštěno – i když od většiny sparťanů se takových slov nedočká, naopak často od nich slýchá něco úplně jiného, jako třeba jednou v centru Prahy.

„Jednou jsme ve městě potkali jednoho chlapa. Byl jsem tam s manželkou a svým malým, dvanáctiletým bratrem. Ten fanoušek Sparty začal křičet: ‚Stanciu, já tě zabiju!‘ Všichni kolem zpozorněli a koukali na nás,“ řekl na předávání cen sedmadvacetiletý fotbalista.

Fanoušci Sparty prostě nestrávili to, že je ze Stanciua slávista. Přestože to není první takový případ, na rumunského záložníka mají obzvlášť spadeno a někteří z nich ho nazývají krysou.

„Nemám problém s tím, když to někdo řekne mně, ale když něco takového křičí na moji ženu, to mi vážně vadí. Chápu tu rivalitu, ale tohle není normální,“ odsoudil výroky sparťanských příznivců autor čtyř branek a jedenácti asistencí v uplynulém ligovém ročníku.

Pokřik proti Spartě

Na druhou stranu, ani Stanciu není v tomhle ohledu žádný svatoušek, a jestli by snad rád alespoň trochu urovnal vztahy s příznivci rivala, nejde na to zrovna rozumně.

Stanciu provolával ‚smrt Spartě‘, disciplinární komise ho potrestala peněžitou pokutou Číst článek

Před dvěma týdny, při prvních mistrovských oslavách, skandoval společně s fanoušky Slavie pokřik „smrt Spartě“. A kromě toho, že pak dostal pokutu od disciplinární komise, pro mnohé se stal ještě odpornější krysou.

„Přišlo mi hodně zpráv od naštvaných fanoušků. A nebyly to hezké zprávy. A nejen pro mě. To snad ani nemůžu vyslovit, co psali mé ženě, nebo bratrovi na Instagramu,“ popsal Nicolae Stanciu těžký úděl bývalého sparťana ve slávistickém dresu.