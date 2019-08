‚Záleží to už jen na nás na hřišti.‘ Slavisté se touží probojovat po dvanácti letech opět do Ligy mistrů

„Mám hodně kamarádů, kteří vždycky, když někde jsem, tak si to pouští, takže jsem to už párkrát viděl,“ řekl Radiožurnálu Stanislav Vlček.

Bývalého útočníka ve Slavii stále najdete, i když již ne na hřišti, ale jen u něj jako vedoucího týmu. Tehdy i tentokrát si sešívaní do rozhodujícího zápasu o Ligu mistrů přivezli ze stadionu soupeře vítězství 1:0, v obou případech díky chycené penaltě. Řada věcí se ale změnila.

Slavia se ve středu utká s Kluží o postup do Ligy mistrů. Paralel s posledním postupem sešívaných do slavné soutěže před dvanácti lety je spousta

„Tenkrát jsme sestavu lepili úplně na poslední chvíli. Ještě před dvojutkáním se Žilinou přišli někteří i neznámí hráči,“ vzpomíná Stanislav Vlček.

Aktuálně je ale jádro Slavie spolu delší dobu, do základní sestavy přišli jen hvězdný záložník Stanciu a prověřený obránce Hovorka. Dalším rozdílem je stadion, na němž sešívaní nastoupí. Místo neoblíbeného Strahova budou o postup do Ligy mistrů bojovat na svém posvátném místě Edenu.

Ovšem, co pro sešívané platilo tehdy i teď, je obrovská touha po slavné soutěži. „Uděláme pro to všechno. Myslím si, nebo vím určitě, že jsme dobře připravení a záleží to už jen na nás na hřišti, jak se budeme prezentovat. Byl bych moc šťastný, kdybychom postoupili. Byla by to další meta, které chci nejenom já, ale všichni, co tady jsme, dosáhnout,“ přeje si Jan Bořil.

Zda se to Slavii podaří, si poslechněte v přímém přenosu Radiožurnálu nebo přečtěte v online reportáži na webu iROZHLAS.cz. Rozhodující zápas o Ligu mistrů mezi Slavií a Kluží začne ve středu v devět hodin večer.

SK Slavia Praha

@slaviaofficial 👮‍♂️ | Na průběh dnešního utkání bude dohlížet tým italských rozhodčích pod vedením Gianluca Rocchiho! 🇮🇹



Asistovat mu budou Filippo Meli a Giorgio Peretti. Role čtvrtého rozhodčího se zhostí Maurizio Miriani a VAR bude mít na starosti Paolo Valeri. #slaclu 25