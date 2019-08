Číslo nehraje roli, říká o lpění na číslovce na dresu bývalý kanonýr Vízek

I když je mistrem světa a Barcelonu vyšel na více než tři miliardy korun, číslo na dresu si vybírat nemůže. Lépe řečeno nemůže ho měnit podle libosti. Slavný francouzský fotbalista Antoine Griezmann tak v katalánském klubu nebude moci hrát se svojí oblíbenou sedmičkou na zádech. Praha 22:42 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lionel Messi se svou desítkou na dresu | Foto: Rodolfo Buhrer | Zdroj: Reuters

K hvězdnému Francouzovi sedmička na zádech patří, za kariéru s ní nastřílel už na 140 gólů, po přestupu do Barcelony bude ale od kustodů fasovat sedmnáctku. Byť je teď sedmička po odchodu Brazilce Coutinha do Bayernu volná, Griezmann předtím odehrál úvodní ligový zápas se sedmnáctkou. A podle pravidel La Ligy číslo až do konce sezony změnit nemůže.

Kdyby francouzský útočník hrál, například za Spartu, o nové číslo by mohl zažádat v půlce soutěže. Jak Radiožurnálu potvrdil ředitel komunikace Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš: „Média a fanoušci si určitě také přejí, aby hráči nastupovali v jednotných číslech po celou sezonu, aby se identifikovali s tím číslem. Z našeho pohledu je to systémová věc. Zmínit můžu jen v této sezoně probíhající projekt Přihraj:Král asistencí, kdy nejlepší nahrávač soutěže v pěti následujících kolech nastupuje se svým číslem, ale odlišné barvy.“

Tuto výsadu si momentálně užívá záložník Slavie Petr Ševčík.

Ovšem pro některé hráče, kteří jsou pověrčiví, bývá číslo na dresu stěžejní. Těžko si představit například Cristiana Ronalda bez sedmičky na zádech nebo Lionela Messiho bez desítky. Z českých hráčů nedal dopustit na osmičku Antonín Panenka a Tomáš Řepka naháněl útočníky s dvojkou na dresu. Pro některé hráče je číslo natolik důležité, že za jeho přenechání zvou kolegy na večeře nebo jim věnují například hodinky.

Fotbalová legenda Ladislav Vízek takovému lpění na číslech nerozumí. On, ani jeho zeť Vladimír Šmicer. „Vím, že zeťáček hraje rád s 11, Ivan Hašek se čtyřkou, ale nikdy nebyli tak upnutí k tomu číslu. Vím, že hodně hráčů chtělo desítku, protože ji nosí nejlepší hráči jako Maradona a spol. Já si ale myslím, že číslo nehraje roli,“ říká bývalý kanonýr, který spíš, než číslo na dresu řešil vstřelené góly. Na klubové úrovni jich Ladislav Vízek zvládl úctyhodných 126.