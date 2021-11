Stoper Zima v Turíně zatím nenastupuje a bojuje s konkurencí v obraně. Přesto věří v návrat do sestavy

Stoper David Zima přispěl v dresu české reprezentace k výhře 7:0 nad Kuvajtem, v přátelském zápase si navíc po měsíci zahrál v základní sestavě. Po letním přestupu ze Slavie totiž v italském celku FC Turín vysedává převážně na lavičce. Jednadvacetiletý obránce ale věří, že i přes velkou konkurenci v týmu ještě šanci dostane. V novém působišti už si zvykl a zlepšuje se i v italštině. Olomouc 17:22 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Zima v dresu FC Turín | Foto: Reporter Torino | Zdroj: Reuters

Zima si v Turíně odbyl svůj debut na začátku září, kdy v lize nastoupil na pro něj nezvyklém postu pravého stopera ve tříčlenné obraně. Proti Salernitaně pomohl týmu k prvnímu čistému kontu a především k první výhře v sezoně. Od té doby ale strávil většinu času na lavičce.

„Bylo to náročné, ale je tam velká kvalita. Bohužel jsem tam nový a v Itálii to takhle často bývá hlavně u těch defenzivních hráčů, že potřebují získat nějaké taktické návyky. Je to trochu víc náročné. Hrajeme po celém hřišti jeden na jednoho, takže máte velkou zodpovědnost neudělat chybu,“ podotkl Zima.

Na jeho oblíbený post levého stopera trenér Ivan Jurić preferuje švýcarského veterána Ricarda Rodrígueze nebo mladého Itala Alessandra Buongiorna. Druhý kraj tříčlenné obrany si zase zabral Koffi Djidji.

Ale právě kvůli karetnímu trestu stopera z Pobřeží Slonoviny si Zima připsal v Itálii svůj druhý (a zatím poslední) start. V prestižím turínském derby ale jeho tým prohrál s Juventusem 0:1.

„Já jsem ten typ, který to nějak moc neprožívá, bral jsem to jako každý normální zápas. Kvalitativně bych to přirovnal, jako když jsme hráli s Arsenalem (ve Slavii). Kvalita hráčů je obrovská, ale daly se uhrát nějaké body. Nebylo to úplně jednoznačné,“ prohlásil Zima.

David Zima nedávno oslavil 21. narozeniny

Turín se v Serii A pohybuje v klidném středu tabulky, podle statistiky obdržených branek má ale třetí nejlepší obranu v lize. Zima přesto věří, že se do sestavy dostane, o hostování nepřemýšlí. „To určitě ne. Teď nemá cenu myslet do budoucna, ale jít zápas od zápasu. Může se stát cokoliv, někdo může vypadnout ze sestavy a můžu se tam zase vrátit,“ řekl Zima.

Na život na severu Itálie si jednadvacetiletý obránce už zvykl. „Teď už jsem spokojený. První dva měsíce byly náročné, i vzhledem k tomu, že jsem zařizoval věci jako bydlení, vybavení do bytu. Teď už jsem si v posledním týdnu zařídil i internet, to byla poslední věc. Teď už se mohu soustředit jen na fotbal,“ uvedl Zima.

K většímu hernímu vytížení mu má pomoci i italština, ve které se stále zlepšuje. „Samozřejmě jsou to jen nějaké základy, ale když potřebuji, domluvím se. Nějaká slova vždy zpatlám dohromady. Myslím, že se učím dobře, snažím se. Mám lekce třikrát, někdy čtyřikrát do týdne, záleží podle zápasu,“ dodal Zima.