Opora bundesligového Stuttgartu hrála pod falešnou identitou. ‚Za vše může agent,‘ brání se

Nejlepší střelec Stuttgartu z minulé sezony hrál pod falešným jménem a je o rok starší, než se původně myslelo. Německý klub v úterý uvedl, že jeho konžský útočník Silas Wamangituka se ve skutečnosti jmenuje Silas Katompa Mvumpa a je mu 22 let, a ne 21. Autor 11 bundesligových gólů tvrdí, že se stal obětí machinací bývalého agenta. Stuttgart 13:35 8. června 2021

K nesrovnalostem došlo, když byl v roce 2017 rodák z Kinshasy na testech Anderlechtu. Belgický velkoklub měl zájem podepsat s ním smlouvu, ale doporučil mu, aby se vrátil do Konga, než mu vyprší vízum, a vrátil se pak s novým.

Tehdy devatenáctiletému fotbalistovi ale agent údajně namluvil, že kdyby odjel z Belgie do Konga, už by do Evropy nevrátil.

„A protože Silas byl velmi mladý, naprosto nezkušený a sám, vložil svou důvěru plně do agenta, kterého znal z Konga, a nakonec se na něm stal naprosto závislým. Žil v Paříži s agentem, jenž ho téměř odtrhl od vnějšího světa. Silas neměl přístup ke svému účtu ani k dokladům,“ uvedl Stuttgart na svém webu.

Agent také změnil hráčovu identitu. Sehnal mu dokumenty na jméno Wamangituka, což bylo jedno z jmen jeho otce, a přesně o rok ho omladil, když jeho datum narození posunul na 6. října 1999.

„Posledních několik let jsem žil v neustálém strachu a měl jsem obavy i o svou rodinu v Kongu. Nikdy bych nemohl zveřejnit svůj příběh, kdybych necítil od klubu takovou podporu. Stuttgart se pro mě stal druhým domovem,“ řekl konžský fotbalista.

Stuttgart uvedl, že nedávno obdržel hráčovy dokumenty z Konga a je v kontaktu s tamními úřady. O případu už byla informována Německá fotbalová federace a klub předpokládá, že má hráč stále platnou licenci.

Katompa Mvumpa vstřelil v minulé sezoně pod falešným jménem ve 25 zápasech 11 bundesligových gólů a přidal pět asistencí. Do Stuttgartu přišel v roce 2019 z druholigového celku FC Paříž.

Případ se podobá pochybnostem kolem identity gabonského fotbalisty Guélora Kangy. Podle dokumentů, které zveřejnili zástupci Demokratické republiky Kongo, pochází bývalý záložník pražské Sparty z konžské Kinshasy, jmenuje se Kiaku-Kiaku Kianga a je o pět let starší, než uvádí.