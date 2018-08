Žlutohnědá je tráva. Sucho trápí i fotbalisty, na vyprahém hřišti hrozí zranění

Před tréninkem je ve vesnici kousek za Prahou dobrá nálada, střílelo se na branky bez sítě a sešlo se i docela dost fotbalistů, některým se ale na hřiště příliš nechtělo. Místo zelené měl trávník žlutohnědou barvu, na dotek chrastí a stébla zůstávají v ruce.

„Je to o zdraví. Jeden náš spoluhráč nechce chodit, že ho z toho hrozně bolí kolena, kotníky a paty. Přemýšlí, že chodit nebude jen kvůli stavu hřiště,“ říká Radiožurnálu Matěj Král, jeden z fotbalistů SK Třebotov.

„Hráči jsou náchylnější na zranění. A jsou opravdu častější,“ doplňuje jednatel, trenér a v nouzi prý také ještě občas hráč Luboš Sedmihradský. I v Třebotově tráva mívala hezčí barvu. Seschlý odstín neviděl Luboš Sedmihradský za 36 let, co se u fotbalu pohybuje.

Kropení zakázáno

Vysoké teploty v kombinaci s nedostatkem srážek způsobily, že na 63 % území je stav sucha extrémní či výjimečný, celkově bylo ve středu sucho na 94 % území.

Proč tedy fotbalisté hřiště prostě jednoduše nepokropili? Odpověď je jednoduchá – nesměli. „Obec má vydané prohlášení, že se má s vodou šetřit. Je zákaz kropení a napouštění klubu,“ vysvětluje Luboš Sedmihradský.

Vedení oddílu několikrát objednalo aspoň pár cisteren s vodou, ale bylo to málo, proto teď zvažuje, že by nechal u hřiště udělat studnu. „Největší problém jsou peníze. Záleží, kde se na vodu narazí. Může se stát, že budeme potřebovat třeba 50 metrů a vyjde to ke 100 tisícům,“ odhaduje náklady.

Ale to je zatím hudba budoucnosti, která ještě nějakou dobu znít nebude. Třeba teď v sobotu, kdy tady Třebotov odehraje první mistrovské utkání sezony a hráči očekávají, že si zase leccos vyslechnou.

„Přijedou soupeři a budou říkat: ‚Zase tohle drnoviště, je to nejhorší hřiště na okrese‘,“ tuší Matěj Král.