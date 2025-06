Závody o Šulce. Nejlepší fotbalista ligy má dalšího zájemce, italská média informují o zájmu Lazia

Čeští fotbaloví reprezentanti se po prohře v Chorvatsku v kvalifikaci mistrovství světa rozjeli na dovolené. Řada z nich ani při odpočinku u moře telefon nejspíš neodloží, čekají je totiž jednání o budoucnosti a případných nových angažmá. Vysněný přestup do zahraničí vyhlíží třeba plzeňský záložník Pavel Šulc. Plzeň 17:47 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šulc | Foto: Branislav Racko | Zdroj: Profimedia

Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník má za sebou mimořádně vydařenou sezonu. Za Viktorii nastoupil do čtyřiapadesáti soutěžních zápasů, dal 20 gólů a na dalších patnáct nahrál. V uplynulém ročníku byl Šulc nejproduktivnějším fotbalistou Chance ligy a v anketě Ligové asociace se stal jejím nejlepším hráčem.

„Více jsem se ukázal v evropských soutěžích. Letos jsem hrál více komplexně, není to už jen o gólech, ale více hraju s míčem a tvořím šance pro spoluhráče,“ řekl Pavel Šulc, který čtyřmi góly a pěti asistencemi pomohl Plzni k účasti v osmifinále Evropské ligy.

V něm se jednou trefil i v odvetě v Římě proti domácímu Laziu a právě italský klub má podle webu La Lazio Siamo Noi plzeňskou oporu na seznamu potenciálních posil.

„Bylo by fajn, ale dostat se z české ligy do top klubu je těžké. Pavel na to ale má, je skvělý a má před sebou velkou budoucnost. Na italskou ligu určitě má, stejně jako na Bundesligu. Tam by mu to sedělo, “ řekl pro Radiožurnál Sport bývalý hráč Lazia a vítěz Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 2003 Pavel Nedvěd.

O angažmá na prestižnější adrese si Šulc říká i svými výkony v reprezentaci. Od duelu s Ukrajinou loni v září nastoupil za národní tým pokaždé v základní sestavě do 9 utkání, ve kterých čtyřikrát skóroval.

Stěhování do Edenu

O Šulce se dlouhodobě zajímá mistrovská Slavia, po Jindřichu Staňkovi s Tomášem Chorým ale Plzeň další oporu konkurentovi v boji o titul prodávat nechce. Vedení Viktorie společně s hráčem tak stále čekají na zahraniční nabídku, která uspokojí požadavky všech zainteresovaných stran.

„Hráčů je v týmů hodně a konkurence je veliká. Top týmy se snaží dávat šanci mladším hráčům a když se jí chytí, tak nemusí přivádět další hráče. Proto cesta do top pěti soutěží není automatická,“ myslí si rekordman v počtu reprezentačních startů a vítěz Ligy mistrů Petr Čech.

Plzeňští fotbalisté zahájí přípravu na novou sezonu v pondělí 16. června, jestli u toho bude i Pavel Šulc, zatím není jasné. Viktoriáni mezitím představili dvě posily do útočných řad -z Liberce přišel záložník Denis Višinský, z Mladé Boleslavi poté Tomáš Ladra.