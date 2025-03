‚Šulce do Slavie prodávat nehodláme.‘ Vedení Plzně vyvrací spekulace o přestupu klíčového záložníka

Vedení fotbalové Plzně se v prohlášení ohradilo vůči spekulacím, které měly spojovat klíčového hráče Viktorie Pavla Šulce s letním přestupem do jiného špičkového klubu české Chance ligy - do pražské Slavie. „Pavla Šulce do Slavie Praha nyní ani v létě prodávat nehodláme,“ ohradilo se vedení Západočechů na spekulace serveru Deník Sport.

Plzeň 17:32 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít