‚Sny nejdou koupit.‘ Fernandes kritizuje v příspěvku superligu, kterou za Manchester může hrát

Nejlepší střelec Manchesteru United na instagramu sdílel kritický příspěvek spoluhráče z portugalské reprezentace a útočníka Wolverhamptonu Daniela Podenceho a připsal pod něj: „Sny nejdou koupit.“

V podobném duchu byl i příspěvek Podenceho, který vypíchnul některé slavné okamžiky z historie Ligy mistrů. „Míč. Znělka. Sny. Zidanův volej. Sólo Kaká. Liverpool v Aténách. Ole v Barceloně. Cris a Seedorf. Některé věci prostě nejdou koupit,“ uvedl Podence.

Dotaz na superligu dostal také kouč Liverpoolu, dalšího ze zakládajících klubů uzavřené soutěže, Jürgen Klopp, který už se dřív proti k plánům stavěl odmítavě. „Můj názor se nezměnil. Nemáme moc informací, víceméně jen to, co koluje v médiích. Nemůžu o tom říct mnoho, ani já, ani hráči jsme do žádného procesu nebyli přizváni,“ řekl Klopp.

„Jako hráč jsem se nikdy nemohl o Ligu mistrů ucházet, pro trenéra to pro mě byl vždycky sen. Mám Ligu mistrů rád. Fotbal není jen o nějakých rozhodnutích. Nejdůležitější části jsou fanoušci a tým. A my musíme zajistit, aby se mezi ně nedostalo nic jiného,“ podotkl německý trenér anglického klubu.

Z rozhodnutí není nadšený ani Ander Herrera, záložník francouzského PSG, které pozvánku do soutěže odmítlo. „Zamiloval jsem se do fotbalu s fanoušky a se snem vidět můj oblíbený tým, jak soutěží proti nejlepším. Pokud tato evropská superliga opravdu vznikne, sen se rozplynul, iluze fanoušků týmů, které nejsou mezi vybranými, zmizí,“ nabídl pohled hráč, který fotbalově vyrůstal v Zaragoze, týmu, který v posledních letech balancuje mezi první a druhou španělskou ligou.

Také bývalí hráči nesouhlasí

Nová soutěž se nelíbí ani bývalému nejlepšímu fotbalistovi světa Luísi Figovi. „Tahle takzvaná superliga je cokoliv jen ne super,“ napsal na sociální síti twitter bývalý hráč Realu Madrid, Barcelony a Interu Milán, které všechny mají v soutěži působit.

„Jde o chamtivý a bezohledný krok, který zničí mládežnický i ženský fotbal a celé fotbalové společenství. Pouze poslouží majitelům, které fanoušci už dávno přestali zajímat a nezajímá je ani sportovní soutěžení. Je to smutné,“ mínil.

Nad vznikem nové ligy se pozastavil i bývalý trenér Manchesteru United Alex Ferguson. „Vytvoření superligy je zahození sedmdesátileté tradice evropského klubového fotbalu. S United jsme hráli čtyřikrát finále Ligy mistrů a pokaždé to byl naprosto výjimečný zážitek,“ prohlásil.

Jeho bývalý svěřenec a aktuální kouč anglického druholigového Derby County Wayne Rooney byl v odsouzení soutěže zdrženlivý: „Nevím, jaké kluby v naší zemi patří do TOP 6. Jsou to zvláštní časy. Jsem si jistý, že pro to mají důvody. Nejlepší bude počkat si, jak to vlastně bude fungovat. Lidé v čele daných klubů nejsou stupidní. Vypadá to, že to dopadne.“

Reakce trenéra Liverpoolu Kloppa:

‚Nechutný projekt‘

„Tenhle projekt je nechutný, nespravedlivý a jsem zklamaný, že ho podporují kluby, za které jsem hrál. Bojujme proti tomu,“ ohradil se také mistr světa z roku 2014 a bývalý útočník Arsenalu nebo Interu Milán Lukas Podolski.

Představitelé nové superligy sice oznámili, že vytvoří podobnou soutěž i pro fotbalistky, u pětinásobné vítězky Ligy mistrů Ady Hegerbergové z Lyonu však zastání nenašli.

„Když jsem vyrůstala, milovala jsem Ligu mistrů. Pak jsem si zahrála v Lize mistryň. Pětkrát jsem ji vyhrála a stala se její nejlepší střelkyní. To je odkaz. Je to minulost, současnost i budoucnost. Sport je o tom, co si uhrajete. V chamtivosti budoucnost nevidím,“ prohlásila norská útočnice.

Podle brankáře Sevilly a české reprezentace Tomáše Vaclíka superliga může fotbalu a jednotlivým klubům víc vzít než dát. „Byla by velká škoda, kdyby ty kluby měly vypadnout z domácích soutěží, jak jim UEFA hrozí. Neumím si vůbec představit, že by třeba španělskou ligu nehrály Real, Barcelona a Atlético. Byla by to obrovská rána. Domácí soutěže by hrozně ztratily, kdyby se pozornost přesměrovala na superligu. Je to asi zajímavý projekt, ale myslím, že by na tom víc klubů tratilo, než by získalo,“ řekl Vaclík ČTK.