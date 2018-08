Atlético zvládlo madridské derby proti Realu a slaví vítězství v Superpoháru UEFA

Fotbalisté Atlética Madrid potřetí slaví zisk Superpoháru UEFA. Vítězové Evropské ligy porazili 4:2 po prodloužení šampiona Ligy mistrů Real Madrid a zabránili mu tak získat Superpohár potřetí za sebou a popáté v historii. Červenobílí navázali na triumfy z let 2010 a 2012. Trofej putuje do Španělska podeváté za posledních deset let.

Talinn 23:40 15. srpna 2018