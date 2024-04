Svědík po sezoně skončí na lavičce fotbalového Slovácka, požádal o předčasné rozvázání smlouvy

Celek z Uherského Hradiště to oznámil na webu. Devětačtyřicetiletý Svědík převzal Slovácko v listopadu 2018 a první dvě sezony s týmem dokončil ve středu tabulky. V ročnících 2020/21 a 2021/22 dosáhli Jihomoravané na dvě čtvrté příčky, což jsou jejich nejlepší ligová umístění v klubové historii.

Druhou sezonu navíc završili premiérovým triumfem v domácím poháru a následně si poprvé zahráli skupinu Evropské konferenční ligy.

„Martin Svědík nás požádal o uvolnění z trenérské funkce ke konci právě probíhající sezony. Byť má se Slováckem smlouvu do léta 2025 a z naší strany byl zájem o dodržení tohoto kontraktu, tak představenstvo klubu nakonec rozhodlo, že jeho žádosti bude vyhověno formou vzájemné dohody,“ řekl ředitel Slovácka Petr Pojezný.

„Cítil jsem, že se náš čas naplnil. Vážím si toho, co jsem tady prožil, a vážím si také toho, že to vedení klubu vzalo a domluvili jsme se. Není to rozhodnutí, které bych udělal na základě pár týdnů, je to dlouhodobější úvaha a považoval jsem za férové říct to Slovácku s předstihem, aby vedení mohlo reagovat a hledat nového kouče,“ uvedl Svědík.

Minulou sezonu skončilo Slovácko páté a dobře si vedlo i na podzim, po Novém roce ale přišla výsledková krize. Na jaře prohrálo sedm z devíti utkání a dvě kola před koncem základní části je na šesté pozici, jež jako poslední zajišťuje postup do nadstavbové skupiny o titul.

Zájem z jiných klubů

„Jsem přesvědčený, že tenhle moment může pomoct mně i klubu. Svou práci tady dokončím na sto procent, to vědí všichni ve vedení, celý realizační tým i hráči,“ ujistil Svědík. „Prožil jsem ve Slovácku šest sezon, bylo to krásné období. Vyhráli jsme domácí pohár, hráli jsme Konferenční ligu, to byly pro mě i celý klub nádherné momenty. Po tak dlouhé době to sice bude těžké loučení, ale končím s tím, že se rozcházíme jako přátelé,“ přidal kouč, který v lize vedl i Jihlavu, Ostravu a Mladou Boleslav.

V souvislosti se Svědíkem se spekulovalo i o zájmu jiných klubů, to ale rodák z Pardubic odmítl. „Důležité je zmínit, že na rozhodnutí skončit nemá vliv třetí strana, je to jen mezi mnou a Slováckem. Co bude dál, to upřímně nevím. Nabízí se nové angažmá nebo pauza od trénování, kterou bych využil hlavně směrem k rodině, případně na sebevzdělávání a stáže v zahraničí,“ dodal Svědík.

