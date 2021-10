Když hlava chce hrát, ale tělo nemůže. Švédský fenomén Ibrahimović slaví 40. narozeniny

It’s not every day the world completes its orbit around Ibra 🌍

Ve čtyřiceti letech už je většina hráčů ve fotbalovém důchodu, případně dohrává kariéru v jedné z méně náročných lig. To ale není případ Zlatana Ibrahimoviće. Švédský útočník se chce i s blížícím se koncem kariéry ukazovat na té nejvyšší úrovni - s AC Milán letos bojuje v italské lize a v Lize mistrů. Ačkoliv Ibrahimović tvrdí, že může hrát do 50 let, poslední roky ukazují, že jeho tělo přestává stíhat jeho sebevědomě nastavené mentalitě.