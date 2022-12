Sima otevřel cestu pro spoustu mladých hráčů, záleží ale na klubu i agentovi, říká výkonný ředitel Táborska

Cestu z Dakaru do Brightonu, přes Tábor a Prahu, v českém sportovním prostředí proslavil fotbalista Abdaláh Sima. Senegalského mladíka angažovalo Táborsko, tam si ho vyhlédla Slavia Praha a dál už jeho pohádkový příběh směřoval do zahraničí. „Všichni vidí jenom ty hráče, kteří se povedou, ale je tu i spousta nezdarů. Mezi Simou a dalším dobrým hráčem jich tu bylo pět nepovedených,“ řekl Radiožurnálu Sport výkonný ředitel Táborska Martin Vozábal. Tábor 15:24 21. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávistický fotbalista Abdallah Sima | Foto: ERIC GAILLARD | Zdroj: Reuters

Abdaláh Sima sice otevřel cestu i pro své další následovníky, ale podle výkonného ředitele FC Silon Táborsko to zase tak jednoduché není.

„Sima tu cestu určitě otevřel, ale není to jenom o hráči. Klub věří agentovi a zároveň je tomu hráči ochotný dát prostor třeba i na úkor výsledků. Takhle se ten příběh rozjede,“ říká výkonný ředitel Táborska Martin Vozábal.

A tak se vraťme úplně na začátek. Abdallah Sima přišel z akademie francouzského Evianu do tehdy třetiligového fotbalového týmu FC MAS Táborsko v únoru roku 2020.

„Vždycky se musí povést vstup. Agent, který má přístup k lepším hráčům, se nespálí společně s klubem. Jedná se například o hráče z afrického kontinentu. Ty nabízí dneska stovka lidí a každý tvrdí, že má ty nejlepší. My už v Táborsku máme pár agentů, kteří přivedli dobré hráče a těm věříme,“ pokračuje Vozábal.

Noví talenti

Třeba Emmanuel Tolno. Jeho příběh není tak zářivý jako ten Simův, ale z Tábora se také přesunul do nejvyšší soutěže. Do Českých Budějovic, odtud se ale do Táborska zase vrátil. Když se ho zeptáte, kdo má na jeho fotbalovém životě největší zásluhu, vyjmenuje celou rodinu.

Zmínil maminku, tatínka, sestru a dva bratry. Nejmladším je Francois. Podle Vozábala je třeba zvolit k fotbalistům, kteří teprve hledají svoji pozici v Evropě, poněkud specifický přístup.

„Někdy si až naivně klub i agent myslí, že když se to povedlo jednou, povede se to znova. Je to práce, která nemusí bavit každého. Je potřeba se o toho hráče starat, ukázat mu, že se tady jezdí vpravo a podobně. V Táboře máme pro tyhle hráče vyhrazený byt hned u stadionu, takže to jde lépe,“ říká Vozábal.

Ale ani zvláštní péče žádnému z klubů stoprocentní úspěšnost.

„Všichni vidí jenom ty hráče, kteří se povedou, ale je tu i spousta nezdarů. Mezi Simou a dalším dobrým hráčem jich tu bylo pět, kteří se nepovedli. Těmi se nikdo nechlubí,“ upozorňuje Vozábal.

Výkonný ředitel klubu FC Silon Táborsko se ale může aktuálně pochlubit další vánočním příběhem. Jeho nadpis by mohl být Sy Babacar. Jak se zdá, v Táboře věří nejen na vánoční zázraky, ale i práci vybraných agentů.

„Tady v Táboře se to povedlo. Funguje to a my budeme čekat, co na něj čeká dál. Je tady půl roku a na 99 procent přestoupí,“ doplnil Martin Vozábal.