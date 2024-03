Chceme hrát jako Aston Villa, říká kouč Teplic Frťala. Severočechům se na jaře daří a míří do skupiny o titul

Jednoznačnou prioritou byla před startem jarní ligové části pro fotbalisty Teplic záchrana v nejvyšší soutěži. Právě o ni pravidelně bojovali v předešlých letech. Severočeši ale bodovali v každém z pěti jarních zápasů. Posunuli se na sedmé místo a pouze jeden bod jim chybí k tomu, aby se protlačili po základní části do skupiny o titul. Teplice 19:44 5. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Teplic slaví gól | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„I tak nebudeme do žádného zápasu vstupovat jako favorité,“ nepouští se do odvážných prohlášení teplický trenér Zdenko Frťala. Ten ví, čím si jeho mužstvo povedený start do jarní sezóny zasloužilo.

„Jednoznačně přístupem. Od prvního dne apeluji na hráče, aby přístup byl takový, aby bylo poznat, jak se chceme prezentovat. Odměna je v podobě bodů a vstřelených gólů,“ říká slovenský kouč na lavičce Severočechů.

Teplický kouč sází na pracovitost a poctivost. Své svěřence přemlouvat, aby makali, nemusí.

„Kdybychom někoho do něčeho nutili, to bychom byli na špatném místě. Hráči si uvědomují, že mají privilegium být ligovými hráči a uvědomili si, že klub má historii a jsou ochotni za něj bojovat a válčit. Jeden za druhého bojuje a v kabině máme nastavené takové bratrství – nikdo není uražený, když nehraje, nebo jde hrát za B-tým. Máme správné signály, které dokazují, že se tady vytvořil tým, který předvádí výkony takové, jaké jsme dosud předváděli,“ chválí své svěřence Frťala.

Fotbalisté Teplic na jaře získali z patnácti možných bodů jedenáct. Při aktivním skóre 9:4. Jejich hra je pestřejší, stejně jako standardní situace.

„V zimní přípravě jsme se zaměřili na standardní situace. Moc se z nich neprosazujeme, a vzhledem k tomu, že máme vysoké stopery a útočníky, jsme hledali inspiraci v zahraničí. Tu jsme našli v Aston Ville. V některých zápasech jsme se snažili Aston Villu napodobit, chceme hrát jako oni, zatím ale jenom u standardek,“ snaží se Teplice kopírovat aktuálně čtvrtý celek anglické Premier League.

Kaňkou úspěšného jarního rozjezdu je zranění kolena senegalského útočníka Abdallah Gninga, který v tomto ročníku dohrál.

„Budeme chtít, aby určitou část léčby absolvoval i v domácím prostředí, protože rodina je vždy nejdůležitější. Zranění k fotbalu patří, jeho to bohužel potkalo už podruhé, ale věřím, že se dá dohromady a bude připraven na další sezonu,“ přeje si trenér Zdenko Frťala.