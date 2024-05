Místo bojů o záchranu sahaly Teplice po Evropě. Jsme teprve na začátku cesty, myslí si šéf klubu Řepka

Před sezónou se chtěli fotbalisté Teplic vyhnout bojům o záchranu, do kterých byli namočení v posledních letech. Úkol splnili. Po základní části nejvyšší soutěže skončili desátí a v nadstavbě své umístění ještě vylepšili. Konečnou osmou příčku berou v severočeském klubu za úspěch. Teplice 16:16 29. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Fila z Teplic slaví gól | Foto: Ondřej Bičiště | Zdroj: Profimedia

Teplice měly dokonce šanci na účast v Konferenční lize. Zastavil je ale Hradec Králové, který vyhrál oba finálové duely skupiny o Evropu. Šéf klubu Rudolf Řepka vyřazení za zklamání nepovažoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si hodnocení sezony fotbalových Teplic poté, co předčili svoje vlastní očekávání

„Tragédie to určitě není. Z pohledu celkového hodnocení tak je jasné, že i když jsme měli nějaký sen, tak jsem byli spíše u té reality. Jde také o to, kdy je klub na evropské připraven, s tím se musíme popasovat. Jsem ale hrozně rád, jakým vývojem mužstvo prošlo a to, že nejsme v Evropě, nám nevadí,“ říká Řepka.

Návrat do Evropy představuje pro Řepku a celý teplický fotbalový klub motivaci do dalších let. Letos by se jednalo o výrazný nadplán, se kterým na severu Čech nepočítali.

Sparťané zakončili mistrovskou sezonu remízou s Plzní. Slávista Jurečka ovládl tabulku střelců Číst článek

„Klub musí být připravený jak infrastrukturou, tak sportovně. Jsme teprve na začátku cesty, budujeme to zde krok za krokem a jsem za minulou sezónu rád, protože jsme klub nastartovali jiným směrem. Chtělo by to přidávat cihličky a sbírat větší úspěchy,“ řekl Rudolf Řepka.

Nový majitel?

Řepka i přesto vede neustálé jednání o prodeji klubu, který patří sklářské firmě AGC.

„Jednání probíhají. Teplice jsou klub, který vlastní širokou infrastrukturu - jak areál tak i samotný stadion Na Stínadlech, takže dohodnout se z minuty na minutu s jiným majitelem není jednoduché. Věřím ale, že se během dalších měsících jednání protáhnou, dodává Řepka k tomu, jestli by mohl mít prvoligový fotbalový klub Teplice nového majitele do konce tohoto kalendářního roku.

Sklářem roku v hlavní kategorii se stal dnes Štěpán Chaloupek. Všechny oceněné najdete v článku na webu ➡️ https://t.co/xRbGy4bwkn

#️⃣ #fortunaliga #fkteplice pic.twitter.com/YuTucFDg4E — FK Teplice (@FK_Teplice) May 28, 2024