‚Můžeme si za to sami.‘ Sparta už počtvrté v řadě ztratila, nepomohl jí ani premiérový gól Jankta

Fotbalisté Sparty remizovali v lize počtvrté za sebou, když v 8. kole uhráli v Teplicích výsledek 2:2. Tentokrát přišli dokonce o dvougólové vedení. Pražanům k vítězství nepomohla ani premiérová trefa reprezentačního záložníka Jakuba Jankta, ani debut brankáře Matěje Kováře, který chyboval v rozehrávce před vyrovnávacím gólem Severočechů. Teplice 9:42 11. září 2022

„Měli jsme to ve svých rukách, ale mé rozhodnutí nás dnes stálo tři body. Beru to na sebe,“ litoval na Radiožurnálu brankář Matěj Kovář.

Dvaadvacetiletý Kovář, který je ve Spartě na hostování bez opce z Manchesteru United, trénoval se svými novými spoluhráči jen dva dny. A sparťanský trenér Brian Priske ho hned nasadil do základní sestavy.

„Matěje jsme přivedli, protože věříme, že je lepší než naši stávající brankáři. S jeho výkonem jsem spokojený, nebyl to pro něj snadný zápas. S míčem i při zákrocích působí velmi klidně,“ řekl trenér Sparty Brian Priske.

Jenže v závěru utkání nerozehrál nový gólman Pražanů obránci Casperu Höjerovi míč přesně do nohy, domácí Gniang se dostal do šance a Sparta ztratila dvoubrankové vedení.

„Když uděláte takové chyby, vedete v Teplicích 2:0 a ten zápas ztratíte, nemůžete vůbec myslet na vítězství nebo nějaké prvenství. Jsou to chyby, za které si můžeme akorát sami,“ řekl klubové televizi Jakub Jankto.

Reprezentační záložník otevřel v Teplicích skóre už v 16. minutě. Po přesné střele k tyči z hranice vápna mohl slavit premiérový gól v nejvyšší české soutěži.

„Je to strašně malinká náplast. Ten gól mohl být vítězný a bylo by to něco úplně jiného,“ dodal Jankto.

Nejen jeho výkon zastínil teplický Abdallah Gniang, který dvěma góly v závěrech obou poločasů rozhodl o konečné dělbě bodů. Přednosti senegalského útočníka si pochvaloval i teplický kouč Jiří Jarošík.

„Udělat protisměrnou kličku, podržet míč, hra tělem... Jsou to takové nepředvídatelné tahy, pořád je, myslím, v lize málo načtený,“ říkal Jarošík.

Teplice se po vítězství nad Jabloncem a remíze se Spartou posunuly na deváté místo neúplné tabulky. Sparta po čtyřech zaváháních za sebou teď ztrácí na vedoucí Plzeň šest bodů, a to mají Západočeši utkání k dobru.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 11. 9. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 7 6 1 0 14:6 19 2. Slavia 7 5 1 1 25:5 16 3. Sparta 8 3 4 1 12:7 13 4. Hr. Králové 7 4 1 2 7:5 13 5. Brno 7 4 1 2 13:12 13 6. Liberec 7 3 2 2 12:8 11 7. Bohemians 1905 7 3 2 2 12:9 11 8. Slovácko 7 2 3 2 9:11 9 9. Teplice 8 2 3 3 10:19 9 10. Ml. Boleslav 7 2 2 3 10:10 8 11. Č. Budějovice 7 2 2 3 7:9 8 12. Olomouc 8 2 1 5 9:11 7 13. Zlín 8 1 4 3 8:13 7 14. Ostrava 7 1 3 3 9:12 6 15. Jablonec 7 0 4 3 10:15 4 16. Pardubice 7 1 0 6 4:19 3