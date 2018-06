OBRAZEM: Déšť, fotbalové hvězdy a loučící se Tomáš Rosický

Tomáš Rosický se rozloučil se svou fotbalovou kariérou v utkání, kde se proti sobě utkaly výběry světa a České republiky. Ten český vyhrál i díky trefám Rosického a Rosického syna Tomáše 5:2. Utkání výrazně ovlivnil silný déšť, kvůli kterému se začínalo až o hodinu později.

„Ten déšť byla velká kaňka, že se to muselo všechno posouvat. Moc bych chtěl poděkovat lidem, že tady vydrželi, protože to pro ně opravdu nebylo jednoduché. Musím říct, že jsem si to užil, bylo to krásný, nádherná atmosféra,“ řekl přímo po zápase v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Rosický.

Bývalého hráče Sparty, Dortmundu a Arsenalu velmi potěšilo, že s ním nastoupila v závěru skoro celá mužská část rodiny. Kromě tatínka s bratrem vběhl na trávník i Tomáš Rosický junior. Ten hned při svém premiérovém zápase vstřelil branku.