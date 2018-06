Bude to hodně emotivní, tuší Rosický před rozlučkou. Pořadatelé se snažili přilákat i Henryho

Takovou rozlučku ještě český fotbal nezažil. Bývalému kapitánovi české reprezentace Tomáši Rosickému bude tleskat vyprodaný stadion na pražské Letné a spolu s ním i hvězdám, které přijaly jeho pozvání. Dorazit mají španělský mistr světa Cesc Fabregas, vicemistr světa s Nizozemskem Robin van Persie i řada českých legend. Praha 14:04 8. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Rosický | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Počítám s tím, že to pro mě bude hodně emotivní. Bude to rozloučení s mojí hráčskou kariérou, takže počítám s tím, že jednoduché to nebude,“ řekl na Radiožurnálu Tomáš Rosický.

Organizátoři si dávají záležet, aby bylo sobotní odpoledne pro Rosického opravdu dojemné. Fanouškům budou rozdávat paruky, které mají odkazovat na jeho přezdívku Malý Mozart, příjezdová třída Milady Horákové bude lemována jeho dresy a hlavně svému bývalému spoluhráči dorazí vzdát hold hvězdy českého i světového fotbalu.

„Jsem za Tomáše rád, zaslouží si to. Přijde hodně diváků a je fajn, že se u nás takový zápas vůbec organizuje. Čím víc takových zápasů by bylo, tím by to bylo lepší,“ říká Pavel Nedvěd, jediný držitel Zlatého míče mezi pozvanými fotbalisty.

Pokud z Turína přece jen dorazí, bude si moct připomenout vynikající éru české reprezentace, kromě Tomáše Rosického si zakopat s Janem Kollerem, Milanem Barošem nebo Karlem Poborským. „Těším se. Je vyprodáno a potkám kamarády, se kterými jsem hrál na nároďák. Doufám, že to bude hezká akce,“ věří Karel Poborský.

#Ewerthon a #Evanilson jsou v Praze! Kdo se těší na tuhle dvojku z @BVB? pic.twitter.com/OwDR1PmDsH — Rozlučka Tomáše Rosického (@Rosicky_TR10) 8 June 2018

Ve výběru světa se sejdou bývalí spoluhráči Tomáše Rosického z Dortmundu a Arsenalu v čele s Fabregasem a Van Persiem, v jednání bylo i jméno jedné z největších legend londýnského klubu.

„Můžu zmínit Thieryho Henryho. Je asistentem u belgické reprezentace a bohužel se nebude moct zúčastnit. A těch hráčů je víc, kteří, i když je Tomáš pozval, museli odmítnout,“ prozradil ve sparťanském podcastu Železné srdce šéf organizačního týmu rozlučky Tomáš Křivda.

A i když na Letné nebudou všichni, které si Tomáš Rosický přál, stejně se těší. „Doufám, že jak pro mě, tak pro všechny spoluhráče a fanoušky to bude pěkný den, který si všichni užijeme.“

Posluchači si budou moct užít rozlučkový zápas Tomáše Rosického užít po sobotní 17. hodině i v přímém přenosu Radiožurnálu, ve kterém uslyšíte i rozhovory s hvězdami, které se zrovna budou vydýchávat na střídačce. Přenos bude vysílat živě i server iROZHLAS.cz

2️⃣ dny do rozlučky jsou tím pravým časem, kdy bychom měli oznámit trojici jmen z řad bývalých spoluhráčů #TR10 z @Arsenal a taky trio ex-kolegů z @ceskarepre_cz ❤️ pic.twitter.com/1ImIuuaXyv — Rozlučka Tomáše Rosického (@Rosicky_TR10) 7 June 2018