Rosický a reprezentace. Malý Mozart začínal v devatenácti, poslední zápas ‚vybláznil‘

Tomáš Rosický se odpoledne na pražské Letné rozloučí s kariérou. Na slavnostní utkání přijedou i jeho někdejší spoluhráči z Dortmundu nebo Arsenalu, ale také bývalí fotbalisté z české reprezentace. Za ni nastoupil Rosický poprvé v roce 2000 a ve stejném roce se díky disciplinárnímu trestu pro Patrika Bergera dostal i na mistrovství Evropy. Praha 8:09 9. června 2018

„Měl jsem nové kopačky, napůl lisovky a kolíky. Ivan Hašek za mnou přišel, jestli v tomhle zítra budu hrát. V tu chvíli jsem si poprvé uvědomil, že budu poprvé hrát na mistrovství Evropy,“ vzpomíná Tomáš Rosický. Tehdy mu bylo tehdy 19 let a následné utkání proti Nizozemsku, které pro soupeře rozhodla penalta v závěru utkání, si pamatuje nejen on.

Mnohem lépe se mu vzpomíná na následující roky, kdy český tým pod Karlem Brücknerem získal bronz na mistrovství Evropy 2004 a dostal se poprvé v historii na mistrovství světa. Svým gólem v baráži s Norskem k tomu přispěl i Rosický.

„Ten gól byl strašně důležitý, protože nás poslal na mistrovství světa, kde to taky nedopadlo, jak jsme si představovali. Myslel jsem, že na MS v Německu budeme ještě silnější než v Portugalsku,“ vysvětluje. Ale i kvůli zraněním národní tým své ambice nepotvrdil.

Navzdory častým zdravotním problémům se Tomáš Rosický do národního týmu vracel a nastupoval, ale zraněním jeho působení v reprezentaci i skončilo. Na mistroství Evropy 2016 ve Francii v zápase proti Chorvatsku.

„Prohrávali jsme 0:2, hráli jsme špatně. A já věděl, že se něco musí změnit. Byl jsem kapitán těch kluků a strašně jsem to vybláznil, věděl jsem, že to nemůžu přežít, protože jsem byl po velkém zranění. Po tom zápase jsem se šel rozloučit. Kdo tehdy byl v hledišti, pochopil, že jsem se loučil. Že je to můj poslední zápas za nároďák,“ říká.

Tomáš Rosický si odpoledne naposledy užije potlesk vyprodaného stadionu. Program na Letné začíná v 17 hodin. Radiožurnál nabídne z rozlučkového zápasu přímý přenos.

Téměř 12 let od téhle parády

… a přesně 10 dní do @Rosicky_TR10 parády pic.twitter.com/ndRwnytfkv — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 30 May 2018