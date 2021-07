Asi životní sezona, připustil Souček. Fotbalista roku vyhlíží nové výzvy, v reprezentaci bude kapitánem

Nejen fanoušci West Hamu si českého reprezentanta rychle zamilovali. Jeho přínos oceňují trenéři, protihráči i experti. I proto se Tomáš Souček podruhé za sebou stal vítězem novinářské ankety Zlatý míč České republiky. Nejlepší český fotbalista po vyhlášení ankety připustil, že prožil možná životní sezonu. Praha 11:11 15. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček slaví gól proti Evertonu. | Foto: PETER BYRNE | Zdroj: Reuters

„Obvykle mám během vánočních svátků tři týdny volna a jím bramborový salát,“ žertoval Souček po vítězném utkání anglické ligy nad Evertonem, ve kterém dal gól. Jako první český hráč nasázel deset branek v jedné sezoně Premier League a pomohl West Hamu do Evropské ligy.

Tomáš Souček se stal podruhé za sebou nejlepším fotbalistou roku.

„Občas si říkám, že jsem defenzivní záložník, takže bych byl nerad, aby se psalo, že když nedám čtyři zápasy gól, tak jsem z formy. Pořád se snažím gólům hlavně zabraňovat. I když týmu je potřeba pomoct ve všech směrech,“ podotkl Souček v rozhovoru s novináři. Sám připustil, že prožil možná životní sezonu.

„Těžko se ty roky porovnávají. Když jsem byl ve Slavii, vyhráli jsme mistrovský titul a podařily se další věci v evropských pohárech. Ale dá se říct, že teď to asi byla životní sezona. Když se sečte fotbal, život, všechno dohromady. Jsem hodně rád, jak to vyšlo,“ řekl Souček.

„Motivace je dostat se s West Hamem co nejdál v Evropské lize a k tomu hrát ze začátku jako uplynulou sezonu. Udělali jsme rekord v počtu bodů, takže bude těžké to obhájit nebo překonat. Ale věřím, že se to dá.“

Vytáhlý záložník nevynechal v loňském ročníku ani jeden ligový duel. K tomu přidal minuty v pohárových utkáních a nedávno se zúčastnil i evropského šampionátu.

„Chci si dát týden až čtrnáct dní volno a zbylých deset dní už se chci připravovat na sezonu. První trénink mám 28. července, což je dva a půl týdne do prvního zápasu, takže chci být připravený,“ řekl Souček.

Po ukončení reprezentační kariéry Vladimíra Daridy převezme v národním týmu kapitánskou pásku. Z nové role ale obavy nemá.

„Je to obrovská čest. Ale tolik se toho měnit nebude. Už teď jsem se snažil vést kluky k lepším výkonům, povzbuzovat je na hřišti, dělat jim ten servis. Aby viděli, že se na mě můžou spolehnout na hřišti i mimo něj,“ dodal staronový držitel Zlatého míče pro nejlepšího tuzemského fotbalistu.