Souček už má něco za sebou, jeho šance vidím dobře, říká někdejší opora Liverpoolu Šmicer

Souček by se mohl stát nejdražším českým fotbalistou, který odešel do zahraničí. Ze Slavie totiž do aktuálně 17. celku Premier League odešel na hostování za 113 milionů korun do konce sezony. Pokud se West Ham v nejvyšší anglické soutěži udrží, automaticky uplatní na hráče opci a za jeho přestup zaplatí Pražanům dalších 408 milionů korun.

„Šance Tomáše Součka v Premier League vidím dobře. Má už něco za sebou, hrál velice dobře v Lize mistrů, hraje v reprezentaci. Určitě by to zvládnout měl,“ zhodnotil pro Radiožurnál jeho šance Vladimír Šmicer.

Bývalý hráč anglického Liverpoolu či francouzského Racingu Lens a Girondins de Bordeaux si myslí, že Součkovi by ostrovní fotbal mohl sedět.

„Jde do mančaftu, kde by měl dostat šanci, i když to tam teď asi moc neklape, protože hrají o záchranu. Může jim ale pomoci, je pozitivní a přesně takový typ hráče potřebují,“ předpovídá Šmicer.

„Na místě, kde hraje, má přehled, techniku, zakončení, je vysoký a nebojí se jít do souboje. Je schopný se od vlastního vápna dostat do šance v soupeřově pokutovém území,“ uzavírá Součkovy kvality Šmicer.

Kolébka fotbalu

O kvalitě anglické Premier League není pochyb, na tom se shodují hráči, trenéři i fotbaloví trenéři po celém světě.

„Ta soutěž je rychlejší než u nás, to je jasné, ale Slavia hrála náročný fotbal a on je zvyklý. Premier League je bezesporu nejlepší liga na světě a neříkám to jen já. Hrají tam jedni z nejlepších hráčů a musíte mít kvalitu, abyste tam uspěl. Ve Slavii to Tomášovi sedlo, ale tam se to točilo okolo něj, takže teď se bude muset přizpůsobit,“ upozorňuje vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem ze sezony 2004/2005.

Souček ale není jediným fotbalistou, který během zimní přestávky opustil nejvyšší českou soutěž. Z Mladé Boleslavi do ruského Dynamo Moskva odešel Nikolaj Komličenko a na spadnutí je přestup plzeňského Michala Krmenčíka do belgických Brugg.

„Nemyslím si, by naše soutěž utrpěla. Začne se prosazovat někdo jiný, dostanou šanci mladší hráči a v lize zase vyroste jiná osobnost.“