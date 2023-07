Brankář Vaclík čeká na vhodnou nabídku angažmá. Nevyloučil návrat do Česka

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík si užívá volna a s žádným týmem se zatím nepřipravuje. Vaclík si hledá nové angažmá po půlroční misi v anglickém Huddersfieldu, který pro něj byl už čtvrtým zahraničním klubem v kariéře. Mistrovské tituly má z Česka, Řecka i Švýcarska a teď čeká, jak bude dál pokračovat jeho bohatá kariéra. Praha 20:34 6. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Tomáš Vaclík v dresu anglického Huddersfieldu, kde po uplynulé sezoně skončil | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Za sebou toho má zkušený 34letý český reprezentant hodně, kromě již zmiňovaných titulů si i jako náhradník připsal triumf v Evropské lize se Sevillou. Teď na vhodnou nabídku čeká a přiznává, že na tuto otázku odpovídá v posledních týdnech hodně často.

„Říkám to všem. Jako fakt, nevím. Čekám, pomalu se tak nějak rozjíždí ten kolotoč. To gólmanské domino, jak to vždycky nazývám, protože u těch gólmanů je podle mě vždycky složitější najít klub v té situaci, v jaké jsem momentálně já. Musím počkat na nějaký pohyb a pak věřit, že budu jeho součástí,“ říká Vaclík.

Týmy v Česku jsou v plné přípravě a podoby kádru finišují, často na pozici gólmanů už mají jasno. Sehnat volnou pozici právě pro brankáře bývá složitější, než pro hráče do pole. Vaclík ale zatím zůstává v klidu a nepanikaří.

„Zatím ještě ne. Všichni říkají, že mám být v klidu. Že tam, kam bychom chtěli jít nebo kde si přejeme, aby to vyšlo, mám ještě čas,“ tvrdí český brankář.

Vaclík nevylučuje třeba ani možný návrat do Česka, kde chytal nejvyšší soutěž za Žižkov a taky za Spartu. A právě letenští aktuálně řeší obsazení gólmanské pozice. „Co mám informace, tak Sparta čeká, jak se to vyvine s Matějem Kovářem a podle toho se potom budou rozhodovat. Ale upřímně teď v kontaktu se Spartou nejsem.“

O své fotbalové budoucnosti mluvil i s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem pražského klubu. Ale je to hlavně z toho důvodu, že spolu tito dva hráči nastupovali v jednom týmu, než že by řešili jeho návrat do rudého dresu.

„S Rosou (Rosickým) nepravidelně v kontaktu jsme, protože jsme spolu hráli. A když jsem byl v Praze naposledy takovou delší dobu během toho, co jsem měl po operaci ramene, tak jsem se na Spartě párkrát ukázal. Byl jsem se podívat na trénink i na zápas. Tak tam jsme spolu mluvili i na tohle téma, ale řešili jsme spíš, jak by to případně někdy mohlo vypadat a jak bychom se na to tvářili,“ říká k pokračování své fotbalové kariéry fotbalový brankář Tomáš Vaclík.