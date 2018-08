‚Je brzo si myslet, že jsem jednička.‘ Vaclík vyhlíží konkurenci, se Sevillou chce do Ligy mistrů

Je velký rozdíl hrát třeba proti Messimu a Suárezovi než proti útočníkům ve švýcarské lize? Messi je pro mě momentálně nejlepší na světě, jeden z nejlepších ve fotbalové historii. Takže ano, je to velký rozdíl. Všichni jsou to top hráči.

Hlavně Superpohár proti Barceloně musel být zážitek, ne? V Lize mistrů jsem nějaké zápasy odchytal, ale proti Barceloně jsem nikdy nehrál. Těšil jsem se na to. Bylo to pro mě všechno nové. Určitě to byl velký zážitek, i když jsme prohráli. Barcelona ukázala, že je jedním z největších týmů na světě.

Počkejte, vy už rozumíte španělsky? Postupně se to zlepšuje. Rozumím pokynům na tréninku. Nějaké základy, jak mám mluvit na španělské obránce, jsem měl už z Basileje. Byli tam totiž hráči, kteří po příchodu uměli jen španělsky. Ale snažím se rozumět i tomu, co po nás trenér chce na tréninku. Je to nutnost, protože angličtina tady moc nejede. Hlavním jazykem je prostě španělština. Ve Švýcarsku to bylo v tomhle směru mnohem jednodušší, protože spousta lidí mluvila i čtyřmi jazyky.

Takže zatím dobré? Super! Mám pocit, že se všechno zlepšuje každým dnem. Chápu, co po mně trenéři chtějí a taky jazykově je to lepší a lepší.

Největší zápas mé dosavadní fotbalové kariéry bohužel výsledkově nedopadl dle našich představ. I tak to ale byl nepopsatelný zážitek a velmi cenná zkušenost, být na hřišti s těmi úplně nejlepšími a zárověn motivace do další práce! #vamosmisevilla pic.twitter.com/sWya7rGCx5 — Tomáš Vaclík (@vaclos31) 13. srpna 2018

Zato na Cristiana Ronalda nenarazíte, protože z Realu Madrid přestoupil do Juventusu. Mrzí vás to?

Mrzí, je to škoda. Je to takové divné - když se řekne Real Madrid, tak člověku naskočí Ronaldo. Je to zvláštní, když tam teď není. Je to škoda pro celou španělskou ligu.

Kdy jste začal tušit, že v Seville budete brankářskou jedničkou? Až po odchodu Sergia Rica do Anglie?

Těžko říct, jestli si to vůbec myslím. Objevují se spekulace, že možná přijde Kiko Casilla z Realu Madrid. Pro mě je proto brzy si myslet, jestli jsem jednička, protože přestupní období ještě probíhá. Uvidíme, co se stane.

Jaké ambice má Sevilla před startem španělské ligy?

Hlavně se dostat do Evropské ligy, to je základ. A dlouhodobější cíl je dostat se do Ligy mistrů. Každému bude jedno jak - ale je to hlavní úkol, jak jsem pochopil. Říkají mi tady, jaká je škoda, že Sevilla v Lize mistrů nehraje.

Takže musíte skončit do čtvrtého místa ve španělské lize, anebo vyhrát Evropskou ligu.

Přesně tak. To jsou dvě cesty, jak se do Ligy mistrů prokousat.

Čechům sedí víc Itálie nebo Německo

Má Sevilla na to, aby skončila do čtvrtého místa?

Sezonu všichni začínají od nuly a bude záležet na výsledcích. Poslední roky byly na prvních místech Barcelona, Real Madrid a Atlético Madrid. Pak byla mezera a následovaly právě Sevilla, Valencie, Villarreal... Tam se to mezi sebou o to čtvrté místo bilo. Uvidíme, jak to bude tentokrát.

Jste prvním Čechem ve španělské lize od roku 2011. Proč jich v soutěži není víc?

Těžká otázka. Španělská liga je hodně technická. Ale je to pro mě těžké porovnávat, protože ve Španělsku toho za sebou zatím moc nemám. Čechům teď možná víc sedí Německo a Itálie, kde máme hodně kluků. Ale líp snad budu schopný odpovědět třeba za půl roku.

Může vám přestup pomoct v reprezentaci, kde je teď mezi brankáři velká konkurence?

Je pravda, že Tomáš Koubek a Jiří Pavlenka chytali v lepších soutěžích a oba navíc chytali dobře. Uvidíme, jak si to rozhodne trenér. Ale pokud budu v Seville chytat, tak mi určitě neublíží, že jsem přestoupil.​