Plánované nařízení Evropské unie ohrozí umělá fotbalová hřiště. Granulát obsahuje mikroplasty

Evropská unie chce do roku 2022 úplně zrušit používání mikroplastů. To se týká třeba kosmetických výrobků, a teď jde svým způsobem o hrozbu pro několik fotbalových klubů.

Aby byla plocha s umělým trávníkem měkká a neškodila zdraví, musí být prosypávána tzv. gumovým granulátem, ideálně v kombinaci s pískem. Granulát se přitom vyrábí z materiálu, který spadá do kategorie mikroplastů.

Podle německého ministra vnitra Horsta Seehofera by zákaz znamenal tragédii pro německý fotbal. V zemi našich sousedů je totiž přes 5000 hřišť s umělým trávníkem, jak informuje server info.cz. A právě proto Němci zažádali Evropskou unii o výjimku, aby mohli gumový granulát i nadále využívat.

Nová směrnice by měla dopad i pro tuzemský fotbal, protože v Česku je takových hřišť několik desítek. „Je to celoevropský problém. Nebereme to na lehkou váhu a poslali jsme naše připomínky,“ řekl Radiožurnálu Jiří Křenek z Komise pro stadiony a hrací plochy.

Fotbalová asociace komunikuje s Evropskou agenturou pro chemické látky. Jednou z variant je, že by se v granulátu snížil obsah nežádoucích složek. „Uvažuje se o nějakém váhovém limitu – uvádí se 20 miligramů na kilogram. Takový granulát si, alespoň na českých trávnících, nedokážu ani představit. To už by byl pomalu prach,“ dodal Křenek.