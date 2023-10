Finále Eura nebo konec po 49 dnech. Jak šel čas s deseti Šilhavého předchůdci na lavičce reprezentace

Jedním z hlavních témat v českém sportovním prostředí byla v posledních dnech pozice trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého. Po nepřesvědčivých výkonech v kvalifikaci mistrovství Evropy řešil kouče Výkonný výbor Fotbalové asociace, který ho nakonec ve funkci podržel. Radiožurnál Sport se v tématu dne věnuje historii trenérů fotbalové reprezentace po rozpadu federace. Největší úspěch si připsal hned ten první. Praha 17:34 21. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Na mistrovství Evropy v roce 1996 trenér Dušan Uhrin starší dotáhl národní tým senzačně až do finále proti Německu. V londýnském Wembley se Češi po změně stran dostali do vedení díky proměněné penaltě Patrika Bergera, v závěru ale srovnal střídající Oliver Bierhoff, a stejný hráč v prodloužení zlatým gólem rozhodl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si téma dne Radiožurnálu Sport, které se zabývá historií trenérů fotbalové reprezentace

„Myslím, že jak hráči, vedení, realizační tým i já jsme na mistrovství prožili nejhezčí okamžiky naší sportovní kariéry a dlouho na to budeme vzpomínat,“ přiznal trenér Dušan Uhrin starší, který vedl fotbalovou reprezentaci do prosince 1997.

Na další víc než tři roky se prestižní funkce ujal Jozef Chovanec. Někdejší hráč Sparty dovedl národní tým na Euro 2000, kde Češi nepostoupili ze skupiny, u mužstva skončil po neúspěšné kvalifikaci na mistrovství světa 2002.

Chovancovým nástupcem se stal Karel Brückner, který s reprezentací postoupil na tři vrcholné akce v řadě. Na evropském šampionátu v roce 2004 výběr kolem kapitána Pavla Nedvěda vypadl až v semifinále s Řeckem.

Někteří lidé si to nepřejí, uzavřel Hašek téma fotbalové reprezentace. Nezná kouče, který by řekl ne Číst článek

Brückner jako zatím jediný kouč v samostatné historii postoupil s národním týmem na mistrovství světa, na kterém Češi před sedmnácti lety vypadli už ve skupině, stejně jako na následném Euru v roce 2008. Právě po šampionátu v Rakousku a Švýcarsku zkušený trenér u reprezentace skončil.

„My jsme spolu hrávali na turnajích šachy a musím přiznat, že se mi podařilo vyhrát málokdy. A to on aplikoval do fotbalu, věděl přesně, co chce hrát. Byl to stratég a samozřejmě vynikající trenér,“ říká někdejší reprezentační útočník Pavel Kuka.

Po éře Karla Brücknera se u národního týmu trenéři rychle střídali. Trojice Petr Rada, František Straka a Ivan Hašek vedla český výběr dohromady jen ve 12 zápasech. Druhý jmenovaný vydržel u národního týmu jen 49 dní, kdy odtrénoval pouze jeden zápas a to výhru s Maltou. Podstatně déle u mužstva vydržel až Michal Bílek. Ten s ním v roce 2012 došel do čtvrtfinále Eura.

Fotbalovou reprezentaci po něm vedli ještě Josef Pešice, Pavel Vrba a Karel Jarolím. Od září 2018 až dodnes je funkci Jaroslav Šilhavý, který si s reprezentací před dvěma lety zahrál čtvrtfinále mistrovství Evropy.