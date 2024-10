Od příštího roku chystáme nový systém vstupenek. Nový stadion je sen, přiznává majitel Boleslavi Trunda

V červnu letošního roku změnila fotbalová Mladá Boleslav majitele, středočeský tým převzal většinový akcionář klubu a majitel David Trunda. A v srpnu se modrobílí po sedmnácti letech se vrátil do evropských pohárů. A to pod zahraničním trenérem Andreasem Brännströmem. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport Trunda přiblížil výběr nového trenéra i potenciální plány na nový stadion v Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav 20:30 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident fotbalového klubu FK Mladá Boleslav David Trunda | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Pane Trundo, na konci srpna jste z pozice hlavního trenéra odvolal Davida Holoubka a na jeho místo přišel Švéd Andreas Brännström. Jak moc dopředu jste tuto akci plánovali?

V té době jsme předváděli dobré výkony a tým měl výsledky. Snažil jsem se vyhodnotit poslední měsíce a v klubu jsme si říkali, že je dobré být připraven na změnu trenéra. To rozhodnutí padlo z mé strany a bylo na základě aktuálních výsledků. Ale s Andreasem jsem byl v kontaktu už dříve.

A proč to rozhodnutí přišlo během klíčového týdne, kdy se rozhodovala vaše účast v evropských pohárech?

Člověk musí umět vzít důležitá rozhodnutí na sebe. Tohle přišlo na základě předvedených výkonů, systému hry, remízového utkání s Paksi a dalších věcí, které si nechám pro sebe. Davidovi jsem při osobní schůzce všechny důvody sdělil, poté jsme to řešili i se sportovním představenstvem.

Dokážete říct, jestli to bylo správné rozhodnutí?

Těžko říct. Postoupili jsme do Evropské konferenční ligy, takže podle toho můžeme říct, že to bylo dobré. Ale my se neupínali k jednomu utkání, chceme mít trenéra, který tu bude delší dobu a bude mít dlouhodobou perspektivu. Chceme otočit kormidlo klubu jiným směrem a věřím, že se nám to podaří. Musím ještě zpětně poděkovat týmu a klukům za jejich dřinu.

Trenér, co pochopí DNA klubu

Byla pro vás „severská cesta“ pražské Sparty inspirací v angažování švédského kouče?

Nebylo to inspirováno Spartou, já jsem s Andreasovým jménem přišel už dříve. Studoval jsem ho poslední tři roky a jeho práce se mi líbila. Měl jsem na něj dobré reference ze Skandinávie a chtěl jsem najít člověka, který má svoji cestu, není tolik spojený s českým sportovním prostředím a můžeme s ním spojit budoucnost Mladé Boleslavi. Bude zde bydlet, pochopí DNA klubu a budeme se společně rozvíjet.

Co všechno znamená pro Mladou Boleslav podzim v evropských pohárech?

Finanční stránka je veřejně známá, takže bych se rád soustředil na to, jaká byla cesta k uznání naší LokoTrans Areny jako domácího stadionu pro evropská utkání. Náš stadion je starší a už na předkola jsme museli žádat o výjimku. Když jsme měli skupinu na dosah, tak bylo nejdůležitější zvládnout poslední zápas a bojovat s UEFA - po vítězném zápase s Paksi jsem letěl do Monaka, kde byl oficiální los základních skupin. Během těch dní jsem měl několik schůzek s rozhodujícími orgány a manažery jiných klubů.

Má první schůzka byla s Betisem Sevilla. Jejich potvrzení, že jim nevadí hrát u nás na stadionu, pro nás bylo důležité. Následně jsem se potkal i s předsedou FAČR Petrem Fouskem. Všichni jsme se snažili o to, abychom byli připraveni na všechny podmínky. Přišel nám obrovský list podmínek a změn. Půjde do toho spousta investic v jednotkách milionů korun. A to jen aby se u nás mohla odehrát základní skupina Evropské konferenční ligy.

Plán na nový stadion

Naznačil jste, že aktuální stadion není v některých ohledech úplně ideální. Je v plánech nějaký nový?

Je to sen. Když jsem do klubu přišel, tak jsme začali diskuse o možnosti dostavění čtvrté tribuny. To je ale komplikované s ohledem na majetkoprávní vztahy. V historii bylo představeno již několik zajímavých návrhů, jak postavit nový nejen fotbalový, ale hokejový. O tom se stále bavíme. Kdybychom, a tomu věřím, byli sportovně úspěšní několikrát za sebou, tak by výstavba nového stadionu byla aktuálním tématem. Ale musíme se bavit také o financování.

Spousta lidí neustále zmiňuje, že na fotbal do Mladé Boleslavi nechodí příliš mnoho fanoušků a že jsou permanentky rozdávány zaměstnancům společnosti Škoda Auto. Můžete to nějakým způsobem objasnit?

Co se týče tzv. permic, tak všichni naši partneři mají nárok na určitý počet vstupenek. Jsme za to rádi, protože v aktuální sezoně vidíme nárůst menších partnerů a naše prostory pro ně jsou již zaplněny.

Co se týče prodeje normálních vstupenek, tak je pravda, že rozdáme spoustu vstupenek a systém kontroly, jestli opravdu dorazí na stadion, není v našich rukou. Snažíme se s nimi komunikovat a dostat zpět nevyužité lístky. Od příštího roku chystáme nový systém vstupenek a ticketingu. I díky Evropské konferenční lize budeme mít jiný systém při vstupu na stadion, který nám pomůže s kontrolou. Myslím, že to je pro klub důležité, musíme se věnovat fanouškům a co nejvíce jim zážitek zpříjemnit.

Jakou kapacitu nového stadionu by si Trunda představoval? Jaké konkrétní investice do stadionu musí kvůli evropským pohárům Mladá Boleslav zajistit? A jak vypadá pracovní den prezidenta fotbalového klubu? Poslechněte si zbytek rozhovoru Radiožurnálu Sport s Davidem Trundou, audio je v úvodu článku.