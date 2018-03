Tvrdík chce podat nabídku za firmu, ze které odešel. 'Postupujeme po dohodě,' vysvětluje šéf TV Barrandov

Šéf českého zastoupení čínské společnosti CEFC a pražské Slavie Jaroslav Tvrdík rozpoutal debatu o vlastnictví vysílacích práv na českou fotbalovou ligu. Přestože už opustil pozice ve statutárních orgánech společností spojených s TV Barrandov, podle jejího šéfa Jaromíra Soukupa postupují po dohodě. Praha 13:15 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Soukup, majitel TV Barrandov | Foto: FB TV Barrandov

Téma otevřel na svém twitterovém účtu Jaroslav Tvrdík. Nabídku společnosti Pragosport na odkup mediálních práv na české fotbalové profesionální soutěže za 150 milionů korun ročně označil za ostudu. „Předložíme vyšší nabídku ze společnosti Médea/TV Barrandov,“ napsal šéf evropského zastoupení čínské společnosti CEFC.

Vedení a provoz čínské skupiny CEFC převzal stát, píšou média. Firma tvrdí, že o tom neví Číst článek

Firmy Empresa Media a Médea, pod které spadá i TV Barrandov, patřily mezi akvizice společnosti CEFC v roce 2015. Smlouvy byly podepsány v Šanghaji při návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Číně.

V únoru loňského roku ale Jaroslav Tvrdík odešel z pozice místopředsedy představenstva a využil práva vrátit akcie původnímu majiteli Jaromíru Soukupovi. Nyní ale za TV Barrandov vystupuje.

„CEFC je minoritním společníkem našeho koncernu. V případě nabídky na získání vysílacích práv postupujeme s panem Tvrdíkem po dohodě,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz šéf skupiny Jaroslav Soukup.

Šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda je zastáncem současného modelu, kdy vysílací práva vlastní společnost Pragosport. Po vyjádřeních Jaroslava Tvrdíka ale kluby rozhodnutí o tom, kdo získá práva na roky 2020–2024 odložily.

'Pragosportu nevěřím'

„Jestli Médea či TV Barrandov roztočí nějakou spirálu, podobně jako Sky v Premier League, tak to určitě bude jedině ku prospěchu. To já ale v tuto chvíli nevím,“ řekl na tiskové konferenci šéf ligy Dušan Svoboda s tím, že na nabídku teprve čeká. Jasno by mělo být v následujících dvou či třech týdnech.

„Je chyba, že si LFA neověřila reálný zájem v mezinárodním tendru. Co nás vede ke zrychlenému procesu k jednomu uchazeči?“ ptá se na svém twitterovém účtu Tvrdík. „Odmítám věřit plnění ze strany Pragosportu, dokud poměrově nízkou nabídku neověří nezávislé výběrové řízení.“

Kazdeho urednika statu nebo samospravy by podezrivali z poruseni povinnosti pri sprave ciziho majetku, kdyby verohodne neoveril hodnotu nabizeneho plneni. Odmitam verit plneni ze strany Pragosportu, dokud pomerove nizkou nabidku neoveri nezavisle vyberove rizeni. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 2 March 2018