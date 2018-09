Jednadvacítka vyhrála v San Marinu a udržela naději na baráž o Euro

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili poslední tým skupiny San Marino 2:0. Udrželi tak teoretickou naději na baráž, na třetím místě tabulky ztrácejí šest bodů na vedoucí Řecko a tři body na Chorvatsko. Brankami výhru hostů zajistili Tomáš Ladra a Alex Král. Serravalle/San Marino 22:33 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace do 21 let | Zdroj: ČTK

Češi se proti outsiderovi dlouho těžko prosazovali a proti důsledné obraně byl blízko gólu jen Ladra, který ale z voleje zamířil těsně vedle. Mladoboleslavský záložník si vše vynahradil v 50. minutě, kdy dostal přízemní centr od Vaníčka a skákavou střelou poslal hosty do vedení.

Krátce nato vybojovali Češi rohový kop, po něm hlavičkoval do břevna Takács a stoper Král z dorážky navýšil vedení. Další šance už Ladra, Hašek ani Lischka nevyužili, i tak si Češi připsali čtvrtou výhru ze sedmi zápasů a před pondělním klíčovým zápasem s vedoucím Řeckem se udrželi v boji o postup.

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let o postup na ME:



Skupina 1:

San Marino - ČR 0:2 (0:0)

Branky: 51. Ladra, 53. Král. Rozhodčí: Teixeira - Fernandes, Pereira (všichni Portug.). ŽK: Zonzini, Ceccaroli (oba San Marino).