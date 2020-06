Mladí fotbalisté by měli omezit hlavičkování, doporučuje UEFA. Pro trenéry sestavila soubor pokynů

Omezit hlavičkování v mládežnickém fotbale na minimum doporučuje Evropská fotbalová unie. UEFA sestavila soubor pokynů pro národní svazy, trenéry a rodiče, který je věnován hře hlavou u mladých fotbalistů. Ten obsahuje doporučení ohledně velikosti a tlaku míčů, cvičení k posílení krčních svalů a návod jak rozpoznat příznaky otřesu mozku. Nyon (Švýcarsko) 13:51 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mládí fotbalisté by měli podle nových doporučení UEFA snížit počet hlaviček. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Snížit co nejvíce počet hlaviček mají například menší hřiště, nižší branky a menší počet hráčů. Na hru hlavou by se měli fotbalisté více zaměřit až s přibývajícím věkem.

Podle UEFA jde o preventivní opatření, poškození mozku u fotbalistů vlivem hlavičkování se neprokázalo. „V uplynulých letech se opakovaně mluvilo o tom, zda časté hlavičky během fotbalové kariéry mohou vést ke změnám ve strukturách či funkcích mozku. Nicméně žádné konečné vědecké závěry pro to nejsou,“ uvedl šéf lékařské komise Tim Meyer.

Podobná opatření zavedla již v únoru anglická Fotbalová asociace (FA). V Anglii, Skotsku a Severním Irsku se tak již fotbalisté do 11 let neučí na trénincích hlavičky. Nařízení dále určuje, jak často by měli hlavičkovat další mladí fotbalisté.

FA zavedla tyto restrikce v návaznosti na výzkum univerzity v Glasgow z října loňského roku, který ukázal, že u bývalých fotbalistů je zvýšený výskyt neurologických nemocí jako jsou Alzheimerova či Parkinsonova choroba.

Jak ale řekl i nyní Meyer, výzkum neprokázal přímou spojitost mezi jednotlivými incidenty a hlavičkováním fotbalové míče.