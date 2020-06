Někdo to prostě odnese, říká Vízek o předkolech evropských pohárů bez odvet

Hrát doma, nebo venku, zvlášť třeba na Balkáně, to může být nejen pro české týmy podstatný rozdíl. Tím spíš, pokud už na stadiony bude moct větší počet fanoušků.

„Někdo to prostě odnese a někdo bude mít štěstí. Bude to vylosované, takže to bude svým způsobem poctivé, ale nechci říct, že spravedlivé,“ říká fotbalový internacionál Ladislav Vízek pro Radiožurnál.

Třeba loni Plzeň doma s favorizovaným Olympiakosem remizovala jen vinou vlastních neproměněných příležitostí, v Řecku už ale byla bez šance a prohrála 0:4. Samozřejmě to ale není tak, že by se venku nedalo uspět.

„Když jsem trénoval Trnavu, tak se nám podařil majstrštyk, když jsme přijeli jako totální outsider na Steauu Bukurešť a vyhráli tam 1:0. V tom případě bychom postupovali, ale doma jsme pak vypadli,“ vzpomíná Pavel Hoftych, teď trenér Liberce, který se do Evropské ligy může dostat jak z Českého poháru, tak ligy.

A i proto kvituje další novinku – posun předkol do pozdějšího termínu. Většina českých týmů do nich zasáhne až v září, a tak můžou mezi sezonami stihnout i krátkou dovolenou. V Liberci počítají se dvěma týdny.

„Po tom, co teď hráči absolvují za dávky, si nemůžeme dovolit, aby kluci dostali třeba jen týdenní dovolenou, protože by si neodpočinuli psychicky ani fyzicky,“ říká Hoftych.

Později začnou také základní skupiny evropských pohárů, konkrétně 20. října.