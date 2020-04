UEFA kvůli nákaze odložila všechny červnové mezistátní zápasy. Prodloužila také přerušení pohárů

Evropská fotbalová unie UEFA odložila kvůli pandemii nového typu koronaviru všechny červnové mezistátní zápasy. Hrát se mimo jiné mělo play-off o postup na evropský šampionát, který byl už dříve přesunut na příští rok. Většina národních týmů včetně české reprezentace dosud neměla na červen určené konkrétní soupeře. Nyon 16:35 1. 4. 2020 (Aktualizováno: 17:02 1. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté českého národního týmu | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

UEFA po středeční videokonferenci s generálními sekretáři všech 55 členských zemí také prodloužila přerušení evropských pohárů – Ligy mistrů a Evropské ligy, a to až do dalšího oznámení. Výkonný výbor unie pak úplně zrušil květnové mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let a červencové Euro hráček do 19 let.

Na červen byl původně před dvěma týdny přeložen březnový reprezentační termín. Český celek se měl představit v USA ve dvou přípravných zápasech s Mexikem a Hondurasem. Už tehdy bylo jasné, že cesta do Spojených států padne.

Na červen dosud národní celek neměl určený zápasový program podobně jako většina členských zemí UEFA. Jasno bylo o složení play off o Euro podle Ligy národů, kterého se účastní 16 týmů.

S odložením šampionátu byla také zrušena přípravná utkání v Itálii a s Rakouskem, která měli čeští reprezentanti naplánovaná jako poslední dvě prověrky před mistrovstvím. Není jasné, jak UEFA s červnovým termínem naloží. Na podzim už by totiž měl začít nový ročník Ligy národů.

Liga mistrů a Evropská liga

Fotbalové poháry Liga mistrů a Evropská liga se zastavily v průběhu osmifinále. UEFA uvedla, že brzy plánuje stanovit nové termíny, kdy by se klubové soutěže mohly dohrát.

Zatímco šampionáty hráčů do 17 let a hráček do 19 let UEFA úplně zrušila, finálové turnaje devatenáctek a hráček do 17 let zatím jen odložila, neboť jsou kvalifikací na mistrovství světa. Odloženo bylo také finále futsalové Ligy mistrů.

„Jednání trvalo dvě a půl hodiny a bylo opravdu po všech směrech náročné. Hledají se v tuto chvíli odpovědi na desítky témat, které nikdo nikdy před námi neřešil,“ uvedl v tiskové zprávě generální sekretář Fotbalové asociace ČR Jan Pauly.

„Musím říct, že UEFA odvádí v tomto směru opravdu skvělou práci a chová se v současné situaci jako správný lídr. S kolegy jsme prakticky v každodenním kontaktu, další jednání ve skupině generálních sekretářů nás čeká v druhé půlce dubna,“ dodal Pauly.