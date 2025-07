Dunajská Streda vyloučena, Crystal Palace čeká. Jak fungují pravidla UEFA omezující vlastnictví klubů?

V moderním fotbale kluby potřebují čím dál silnější finanční zázemí, aby mohly konkurovat nejen na domácí, ale i mezinárodní scéně. Vedle vyšších rozpočtů, které v poslední době omezují pravidla o finančním fair play, tak kluby a jejich majitelé hledají i možnosti, jak peníze ušetřit nebo efektivněji využít. Nyon 16:45 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo UEFA v Nyonu (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Vznikají tak mezinárodní vlastnické sítě klubů, které si mohou navzájem vypomáhat, ať už sdílením zaměstnanců, preferencí při posílání hráčů na hostování či výhodnějšími přestupovými částkámi nebo splátkámi v případě finančních problémů.

Investiční skupiny nebo podnikatelé ale fotbalové kluby často nevlastní celé, ale pouze disponují určitým podílem. I na to pravidla UEFA myslí a řeší i tzv. rozhodující podíl v klubu, který sice nikde není explicitně popsaný, ale určuje se přibližně od třiceti procent podílu.

Pravidla o multi-club ownership jsou pro Ligu mistrů, Evropskou ligu i Konferenční ligu stejná.

Žádný klub podle nich nesmí, ať už přímo nebo nepřímo, držet nebo disponovat cennými papíry nebo mít podíl v jiném klubu, který se účastní soutěží UEFA nebo být jeho členem, což znemožňuje případnou společnou účast A-týmu a B-týmu v evropských pohárech.

Navíc se nesmí nijak podílet na managementu, administrativě a sportovním výkonu jiného klubu nebo mít ve vedení klubu jakoukoliv rozhodující moc.

Cílem pravidla je podle UEFA „zajištění integrity klubových soutěží UEFA“. V současnosti totiž existují velké vlastnické skupiny, které nevlastní jen kluby na různých světadílech, ale často i více v rámci jednoho kontinentu, které by v případě neregulace mohly ohnout fotbalové prostředí ve svůj prospěch.

Stejný vlastník u Citizens i Girony

Asi největší skupinou je City Football Group, která se vedle Afriky může pyšnit vlastnictvím klubů rozprostřených po celém světě. Nejvýznamnějšími jsou anglický Manchester City nebo třeba Girona ze Španělska, jejichž společná účast v Lize mistrů se řešila v uplynulé sezoně.

Známými vlastnickými skupinami jsou i Red Bull, pod který spadá RB Lipsko a RB Salcburk, INEOS disponující Manchesterem United a francouzským Nice nebo RedBird Capital Investments, kteří vlastní AC Milán nebo Liverpool.

Téměř všichni tito vlastníci v minulosti problémům kvůli pravidlu multi-club ownership čelili, k vyřazení klubů ale nedošlo. Red Bullu v roce 2017 stačilo reagovat na výtky Orgánu finanční kontroly (FCB) a před startem soutěže vlastnickou strukturu upravit, což už dnes nejde.

V uplynulé sezoně byly v popředí případy City Group, kdy se spolu měly v Lize mistrů utkat Manchester City a Girona, a INEOS, kdy na sebe měly v Evropské lize narazit Manchester United a Nice.

V těchto případech se předešlo vyřazení jednoho z klubů převodem podílu do slepého svěřenského fondu a zároveň omezením spolupráce mezi kluby, což se projevilo například na přestupech či hostováních mezi kluby.

Pro sezonu 2025/2026 UEFA pravidla lehce zmírnila. Kluby, které by porušovaly pravidla o multi-club ownership a měly se na základě sportovních výsledků setkat v jedné evropské soutěži, by nemusely být vyloučeny, ale přeřazeny o soutěž níž.

V případě, že by se takto potkaly v Lize mistrů dva kluby, které pravidlo porušují, byl by jeden z nich přeřazen do Evropské ligy.

Vyřazeni bez náhrady

Prvním oznámeným vyřazeným pro nadcházející ročník soutěží UEFA byla Drogheda United. Ta vyhrála irský pohár a slavila návrat do evropských pohárů po dvanácti letech, konkrétně do Konferenční ligy.

Klub vlastní americká společnost Trivela Group, pod kterou spadá i Silkeborg z Dánska. Ten se ale do Konferenční ligy také kvalifikoval a kratší sirku si vytáhla Drogheda. Podle pravidel UEFA je totiž v takovém případě vyřazen tým, který se umístil hůř v domácí soutěži. Drogheda skončila v lize devátá, Silkeborg sedmý.

„Stalo se tak i přes výraznou snahu klubu v posledních několika měsících konstruktivně spolupracovat s UEFA na změnách ve vlastnictví a vedení, aby bylo oběma klubům umožněno se zúčastnit,“ napsal irský klub v prohlášení poté, co je UEFA informovala o vyřazení z Konferenční ligy UEFA.

Obrátil se tak na Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) v Lausanne, která ale jen potvrdila původní rozhodnutí. Ačkoliv se totiž Drogheda snažila věci ve vlastnictví napravit, bylo pozdě. Termín pro vyřešení potenciálních porušení totiž UEFA pro tuto sezonu posunula z 3. června už na 1. března.

Vzhledem k tomu, že žádný další irský prvoligový tým neobdržel evropskou licenci, nemohla ho asociace ani nikým nahradit. V evropských pohárech tak budou působit jen tři irské týmy, koeficient se však stále bude započítávat tak, jako by se účastnili čtyři, což může výrazně uškodit celému irskému fotbalu.

O klub v evropských pohárech přišlo i Slovensko, a to také v Konferenční lize UEFA. Kvalifikovaný tým Dunajská Streda totiž patří majiteli Slovnaftu Oskarovi Világimu, který má vlastnit i maďarský Györ.

Oba celky skončily v lize na čtvrtém místě, a tak přichází na řadu druhé kritérium v případě rozhodnutí o vyřazení z evropských pohárů, pořadí asociace v tabulce koeficientu UEFA. Maďarsko je pro letošní sezonu na 24. místě, Slovensko až na 29.

UEFA tak 30. června rozhodla, že Dunajskou Stredu z Konferenční ligy vyloučí, a to navíc bez náhrady. Klub, který by mohl figurovat jako náhradník, totiž už nemůže v řádném termínu zaslat přihlášku do soutěže.

„Toto rozhodnutí nás velmi zklamalo a chceme všechny ubezpečit, že náš klub využil všechny dostupné prostředky na obhajobu svého práva zúčastnit se evropských pohárů,“ reagoval slovenský klub v prohlášení.

Oficiální majitelkou Györu má být přitom jedna z Világyho dcer Réka. Dunajská Streda proto podá odvolání k CAS. „Ačkoliv respektujeme kompetence UEFA, jsme přesvědčení, že rozhodnutí je právně a věcně nesprávné,“ stojí v prohlášení klubu.

Záchrana Crystal Palace

Nejvíce emocí ale jednoznačně budí případ anglického Crystal Palace. To vybojovalo účast v Evropské lize historickým vítězstvím v FA Cupu, kvůli jednomu z hlavních investorů Johnu Textorovi se ale do Evropy nemusí podívat.

Textor totiž vedle 43 procent anglického klubu, které před nedávnem prodal, vlastní i 77 procent Olympique Lyon, který si umístěním v Ligue 1 zajistil také účast v Evropské lize.

Protože pravidla o multi-club ownership pokrývají i rozhodující vliv a nejen většinové vlastnictví, začal se řešit i tento případ. Kvůli dalšímu akcionáři Crystal Palace, Davidu Blitzerovi, by navíc anglický klub nemohl být přesunut ani do Konferenční ligy, protože je většinovým vlastníkem dánského Bröndby Kodaň.

Spolu s Joshem Harrisem pak disponuje 36 procentním podílem v Crystal Palace. V čem se případ liší od Droghedy nebo Dunajské Stredy s Györem? Textor ani Harris nejsou majoritními vlastníky obou případně nevyhovujících klubů. A pokud nejde o majoritní podíl, jsou pravidla UEFA volně k interpretaci.

Díky stejné laxnosti pravidel unikly vyloučení z evropských pohárů kluby vlastněné firmou Red Bull.

„Neexistuje definovaná úroveň vlastnictví, při kterém vzniká rozhodující vliv,“ psala ve svém rozhodnutí z roku 2017 Mezinárodní arbitráž pro sport (CAS), která si tak pro rozhodnutí ve věci společného vlastnictví klubů RB Lipsko a RB Salcburk musela pomáhat vlastní definicí. Ta chybí i v aktuální legislativě UEFA.

Ze stejného důvodu se u Crystal Palace neřeší termín 1. března. Anglický klub totiž netvrdí, že vlastnické poměry nestihl změnit, ale že Textor nedisponuje rozhodujícím vlivem, a proto je měnit nemusel.

Do případu navíc vstoupila další proměnná. Druhý Textorův klub, Olympique Lyon, byl kvůli finančním problémům podmíněně přeřazen do druhé ligy. V případě, že by francouzské Národní ředitelství pro kontrolou řízení (DCNG) odmítlo odvolání klubu, vyřadila by ho UEFA i z evropských pohárů.

Finanční problémy Lyonu totiž řeší i UEFA, která po dohodě s klubem přijala možnost, že pokud bude francouzský klub vyřazen z nejvyšší soutěže, vyřadí ho UEFA i z evropských soutěží.

Textor podle prohlášení Crystal Palace na 23. června podepsal právně závaznou smlouvu o prodeji svého podílu americkému podnikateli a majiteli týmu amerického fotbalu New York Jets Woody Johnsonovi. V pondělí 30. června navíc odstoupil z vedoucí pozice v Olympique Lyon, majoritní podíl si ale ponechal.

Nejzamotanější případ také jako jediný po původním konečném termínu 30. červnu nemá řešení. UEFA s rozhodnutím počká do doby, než se vyřeší případný sestup Lyonu z nejvyšší francouzské soutěže.