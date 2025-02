Ruské kluby nemůžou působit v evropských soutěžích. UEFA jim přesto pomáhá ‚paušálními‘ body za účast

Ruské fotbalové kluby od začátku vojenského vpádu na ukrajinské území v únoru 2022 nemohou působit v mezinárodních soutěžích. Evropská organizace UEFA kluby vyřadila, přesto Rusku předplácí účast automatickými body do tak zvaného koeficientu. Ten funguje jako nástroj zemí při soupeření v mezinárodním žebříčku a Rusko je právě díky paušální pomoci UEFA stále silným členem. Praha 12:12 28. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo UEFA před jejím sídlem v Nyonu | Foto: PA Images | Zdroj: Reuters

Evropská fotbalová organizace UEFA a světová federace FIFA vyřadily ruské kluby a reprezentační týmy ze svých soutěží krátce po zahájení vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Mezinárodní soutěže hrály ruské kluby naposledy v sezoně 2021/22. Zenit Petrohrad po vypadnutí z ligové fáze Ligy mistrů sestoupil do Evropské ligy, kde nestačil na španělský Real Betis.

Poslední zápas Zenit odehrál 24. února 2022, tedy jen několik hodin poté, co armáda Ruské federace zaútočila na Ukrajinu.

Koeficient

Koeficient plní významnou roli v nasazování klubů do fotbalových evropských pohárů – Ligy mistrů, Evropské ligy a Evropské konferenční ligy. Určuje totiž počty týmů v jednotlivých evropských pohárech a jejich umístění.

Národní koeficient Výhra - 2 body.

Remíza - 1 bod.

V předkolech soutěží se body půlí.

Získané body se dělí počtem účastníků.

Národní koeficient se vypočítá tak, že se pro každý stát sečte dosažený zisk všech jeho klubů a vydělí se počtem celků v pohárech v dané sezoně.

S rozhodnutím o vyřazení Rusů zároveň UEFA rozhodla, že ruské kluby za sezonu 2022/23 získají 0 bodů, jak potvrzuje ročníkový žebříček. Nulu získaly ruské kluby i za předchozí sezonu, stejně tak ke konci aktuálního ročníku evropských soutěží.

Otázkou ale zůstává, proč UEFA ruskému klubovému fotbalu pomáhá tím, že už třetí rok v kuse přidává ruskému koeficientu 4,333 bodů. To je číslo nejnižšího zisku ruských týmu v pětiletce do roku 2022, resp. ze sezony 2020/21.

Pokud se v budoucnu UEFA rozhodne zrušit zákaz působení ruských klubů ve svých soutěžích, Zenit nebo CSKA Moskva tak budou mít výhodné podmínky pro návrat.

4,333 bodů

Na takové číslo v letošním ročníku nedosáhlo například Srbsko (5 zástupců v evropských pohárech), Ukrajina (5) nebo Bulharsko (4). Tyto země ale mají oproti Rusku částečnou výhodu v bodovém zisku podle výher a remíz.

Ukrajinské kluby ale za aktuální sezonu získají do koeficientu pouhých 3,600 bodu, což je řadí na 27. místo s celkovým počtem 17.600 bodů za uplynulou pětiletku. Ruské kluby jsou kvůli pomoci UEFA aktuálně na 26. místě s celkovým počtem 18.299 bodů.

V následující sezoně se ale situace ukrajinských klubů výrazně zlepší. Kvůli úspěchům Dynama Kyjev a Šachťaru Doněck zahájí příští ročník na 23. místě, Rusové na 26. pozici a o místo za nimi aktuálně figurují kluby ze Slovenska.

Rusko dostane už třetí ročník v řadě zisk do národního koeficientu: 4,333.

Jde o rozhodnutí UEFA. Když Rusko začalo válku, byl to jejich nejnižší zisk v její tehdy aktuální pětiletce.

Je to takový "paušál" který je drží stále solidně vysoko v pětiletce národních koeficientů...… — Milan Coen (@MilanCoen) February 27, 2025

Přesun do asijských soutěží?

Ruský fotbalový svaz (RFS) na popud rozhodnutí UEFA na konci ledna 2023 řešil i hlasování o přechodu svých klubů pod hlavičku asijské federace. Jednomyslně se ale shodl, že hodlá zůstat pod křídly evropské unie UEFA, s níž je v trvalém kontaktu.

„O této otázce jsme diskutovali. Jednomyslně jsme hlasovali proti. Rozhodli jsme se zůstat v kontaktu s UEFA, zvlášť když je tam pokrok. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ vysvětlil v prohlášení člen vedení RFS Michail Gerškovič.

FIFA i UEFA v dubnu 2024 schválily návrat do soutěží ruských týmů do 17 let s odůvodněním, že by „děti neměly být trestány za činy, za něž jsou odpovědní výhradně dospělí“. Rozhodnutí vyvolalo odpor některých evropských zemí, například Ukrajiny nebo Polska. Ruští fotbalisté ani fotbalistky do 17 let se nakonec žádných mezinárodních soutěží nedostali.