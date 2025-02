Přežije Old Trafford? Legendární stadion oslavil 115 let, vedení Manchesteru United řeší budoucnost s vládou

19. února 1910 se na anglickém stadionu Old Trafford odehrál první fotbalový zápas, ve kterém domácí Manchester United nastoupil proti odvěkému rivalovi – Liverpoolu. Během letních měsíců roku 2025 by mělo být jasné, jestli se vedení United rozhodne stadion modernizovat, nebo postaví nový. Do rozhodnutí se nově vložila i britská ministryně financí Rachel Reevesová, která přislíbila státní pomoc na revitalizaci celé čtvrti. Manchester 10:30 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Old Trafford, stadion Manchesteru United | Foto: Every Second Media | Zdroj: Profimedia

Téma přestavby stadionu nebo potenciálního přesunu „rudých ďáblů“ na nový stadion je úzce spjato s okolními pozemky. 40 hektarů v okolí slavného stadionu vlastní přímo klub, takže se čeká na oficiální rozhodnutí vedení manchesterského klubu, jakou variantu zvolí.

Hlasitě se o budoucích plánech vyjadřuje spolumajitel Manchesteru United Jim Ratcliffe. Zakladatel chemické společnosti Ineos se dohodl na koupi čtvrtinového podílu v klubu v prosinci 2023, čímž se také zavázal investovat 237 milionů liber (sedm miliard korun) do infrastruktury.

„Ve čtvrti Trafford Park odstartovala průmyslová revoluce. Když se na tuto oblast Manchesteru podíváte nyní, je taková unavená, zanedbaná a části jsou doslova zchátralé. Jádrem nové části by měl být nový stadion. Byl by to stadion světové úrovně, který by posloužil celému severu Anglie,“ řekl Ratcliffe serveru BBC v únoru roku 2024.

Renovace, nebo nový stadion?

Do plánů ohledně budoucnosti jednoho z nejslavnějších fotbalových stadionů historie se vložili také britští politici. Podle starosty Manchesteru Andyho Burnhama by v okolí stadionu mohla vyrůst moderní čtvrť s byty a kancelářemi.

„Projekt v okolí Old Trafford představuje největší příležitost pro obnovu města, jakou naše země zažila od olympijského Londýna 2012, a je klíčovou součástí desetiletého plánu na urychlení růstu v celém Manchesteru,“ řekl Burnham serveru BBC.

Samotný klub už několik let trvá na tom, že nový projekt – renovaci stadionu či výstavbu nového – z velké většiny finančně pokryje sám. Vedení klubu navíc nově získalo významnou podporu od britské vlády.

Rachel Reevesová, ministryně financí Spojeného království, na začátku února podpořila plány na poskytnutí veřejných prostředků na regeneraci oblasti kolem stadionu a klub s finanční pomocí již počítá, jak uvedl v prohlášení.

Ministryně financí Spojeného království Rachel Reeves | Foto: Isabelle Boucher | Zdroj: Reuters

„Podporujeme klíčové investiční příležitosti v celé Velké Británii. Vláda také podporuje plány Andyho Burnhama na přestavbu Old Trafford, který slibuje, že kolem nového stadionu vznikne nové bydlení a komerční zástavba, což podpoří regeneraci a růst této oblasti.“

„Old Trafford má šanci být zářným příkladem toho, jak naše vláda chce představovat ekonomický růst země,“ dodala první žena v historii, která sestavovala britský rozpočet.

Jeden z nejstarších fotbalových stánků na světě má aktuálně kapacitu přes 74 tisíc míst. Podle Ratcliffea by bylo možné stadion rekonstruovat a zvýšit kapacitu na 80–90 tisíc diváků, ale nebylo by to podle něj „dokonalé“ řešení vzhledem ke stáří a přibývajícím problémům stadionu.

Předpokládá se tedy, že přednost dostanou plány na výstavbu nového než přestavba ikonického stadionu, který je domovem manchesterského klubu od roku 1910. Nově postavená aréna by podle představitelů United měla mít kapacitu 100 tisíc míst.