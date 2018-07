Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimović nebo Wayne Rooney. Všichni tito fotbalisté hráli za nejslavnější evropské kluby, získali řadu trofejí a mají za sebou desítky zápasů v reprezentaci. Na sklonku kariéry teď společně působí v americké MLS, jejíž popularita i díky přítomnosti hvězd z Evropy pořád stoupá. Los Angeles 14:00 28. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wayne Rooney v dresu D,C, United. | Foto: Geoff Burke | Zdroj: Reuters

Když v roce 2007 David Beckham podepsal smlouvu s Los Angeles Galaxy, v zámoří vypuklo doslova šílenství. Slavný Angličan ještě ani nekopl do míče a jeho nový klub už prodal přes čtvrt milionu dresů s jeho jmenovkou. Právě Beckham je považovaný za významného popularizátora fotbalu ve Spojených státech, který se velkou měrou zasloužil o to, že renomé tamní soutěže se stále zvyšuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Popularita americké MLS pořád roste, pomáhají tomu hlavně zvučné posily z Evropy

„Vždycky jsem věřil, že fotbal se stane oblíbeným sportem i v Americe. Je to jeden z důvodů, proč jsem odešel z Realu Madrid zrovna do MLS. Není to tak dlouho, jen pár let zpátky, ale kvalita týmů nebo stadionů jde pořád nahoru. Vedení soutěže a majitelé klubů odvedli velmi dobrou práci,“ řekl Beckham začátkem letošního roku pro televizi Fox Sports.

Bývalý hráč Manchesteru United byl tím, kdo přestupem do Ameriky ukázal směr dalším velkým jmenům evropského fotbalu. V následujích letech tak do MLS zamířili třeba Thierry Henry, Kaká, Andrea Pirlo a tento rok také Zlatan Ibrahimović.

„Myslím si, že je to velmi konkurenceschopná soutěž. Úroveň MLS stále roste, stejně jako obecně zájem o fotbal ve Spojených státech. Zdejší liga se kvalitou blíží těm v Evropě a je jen otázkou času, kdy se jim vyrovná,“ prohlásil švédský útočník na tiskové konferenci po přestupu z Manchesteru United do Los Angeles Galaxy.

Ibrahimović, James i Kovalčuk. Los Angeles přitahuje hvězdy napříč sporty Číst článek

I když kvalita soutěže se každou sezonou zvedá, k úrovni elitních evropských lig má pořád ještě daleko. V jakých herních atributech MLS zatím zaostává, prozradil Ibrahimović v rozhovoru pro ESPN.

„Tempo i taktika jsou jiné. Každý umí přihrát míč, otázkou ale je, jak rychle to zvládnete. Jak rychle dokážete reagovat a číst hru. To je ten hlavní rozdíl mezi nejlepšími ligami a těmi ostatními. Ale vývoj tu jde správným směrem. Proto jsem tu i já, abych pomohl dostat soutěž na lepší úroveň.“

Čím se ale americká MLS může rovnat s těmi nejlepšími soutěžemi v Evropě, je zájem fanoušků. Průměrná návštěvnost týmů na domácím stadionu je přes 21 tisíc diváků. Pro představu, italská Seria A má tuto hodnotu o necelé čtyři tisíce vyšší. Třeba na stadion Atlanty United chodí v průměru přes 50 tisíc fanoušků a to jsou lepší čísla, než měly v uplynulé sezoně Juventus Turín, londýnská Chelsea nebo Paris St. Germain.