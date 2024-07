Fotbalisté USA si úspěch na domácí Copa Américe nepřipíšou, po prohře s Uruguayí končí už ve skupině

Spojené státy prohrály v závěrečném zápase skupiny C na mistrovství Jižní Ameriky s Uruguayí 1:0 a završily tak svůj rychlý konec na turnaji Copa América. Svěřenci Gregga Berhaltera se v zápase, který potřebovali vyhrát, nedokázali prosadit a poprvé na velkých turnajích tak národní tým USA nedokázal posotupit do vyřazovací fáze. Kansas City 9:54 2. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Christian Pulisic | Foto: Jerome Miron | Zdroj: Reuters

Uruguay se do vedení dostala v 66. minutě, když záložník Nicolas De La Cruz namířil volný kop před brankáře Matta Turneru, který hlavičku obránce Barcelony Ronalda Araúja vyrazil přímo k obránci Mathíasi Oliverovi a ten míč jednoduše doklepl doklepl do branky.

Olivera y un gol fundamental para Uruguay pic.twitter.com/D4nWtOEwGD — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 2, 2024

„Když se podíváte na to, jakou kulisu nám připravili fanoušci a jak vysoká je úroveň soutěže, měli jsme si vést lépe. Uděláme revizi a zjistíme, co jsme nezvládli a proč se to pokazilo,“ řekl trenér Berhalter serveru ESPN. Stejná stránka taktéž píše o tom, že přes 55 tisíc fanoušků v publiku na stadionu Arrowhead několikrát skandovalo hesla o ukončení spolupráce s Berhalterem.

Tým okolo křídelníka AC Milán a kapitána Christiana Pulisice, záložníka Juventusu Westona McKennie nebo záložníka Bournemouthu Tylera Adamse tak turnajovou generálku na domácí mistrovství světa, které v roce 2026 hostí společně s Kanadou a Mexikem, nezvládl. Berhalter má smlouvu právě do konce domácího šampionátu.

„Máme stále mladý tým, který má velký potenciál. Ale na potenciálu nezáleží, když jdete na hřiště a neodvedete svou práci,“ prohlásil serveru AP obránce Antonee Robinson.

Rychlý konec ve skupině je také prvním případem, kdy Američané vypadli ze skupinové fáze velkého turnaje pořádaného na domácí půdě. Američané také nenavázali na poslední účast na turnaji z roku 2016, kdy došli až do semifinále.

Uruguay ovládla tabulku s náskokem tří bodů před Panamou, která se na Copa Américe představila teprve podruhé. Američané, kteří s Uruguayí prohráli poprvé od roku 1993, skončili se třemi body třetí a Bolívie zakončila skupinu bez bodu.