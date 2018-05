VIDEO: Fotbalista s číslem 9,58. Usain Bolt trénuje v Norsku

„Možná ve mně klub něco uvidí a rozhodne se mi dát šanci,“ usmíval se po prvním tréninku v Norsku Usain Bolt.

Osminásobný olympijský vítěz a držitel světových rekordů na 100 a 200 metrů se připravuje na červnový charitativní zápas na Old Trafford v Manchesteru. Už trénoval s jihoafrickými Sundowns a Borussií Dortmund. Jeho další zastávkou je norský Strömsgodset.

„Je to velmi dobrý fotbalista. Jinak by s námi ani trénovat nemohl,“ řekl médiím ředitel týmu aktuálně dvanáctého týmu tabulky norské nejvyšší soutěže Jostein Flo. Bolt dostal číslo 9,58, což je hodnota jeho světového rekordu na sto metrů a měl by se zapojit do víkendového přípravného zápasu proti Strömsgodsetským dorostencům.

Přijde někdo zatraceně rychlý

31letý bývalý měl v Norsku zajímavý nástup, když překvapil své nové spoluhráče na týmové schůzce před tréninkem.

„Řekli jsme hráčům, že ten, co přijde na zkoušku, je zatraceně rychlý. Otevřely se dveře a vešel Bolt. Byl to pro ně šok, nemohli tomu věřit,“ popisoval Flo. „Je to jeden z největších sportovců všech dob. Jasně, že se od něj můžeme hodně naučit. Může být inspirací pro hráče, trenéry i celý klub,“ dodal ředitel.