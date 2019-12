‚Mám to v hlavě pořád.‘ Kouč české reprezentace Šilhavý přemítá o fotbale i během svátků

V roce 2019 dosáhli čeští sportovci mnoha úspěchů. Lukáš Krpálek, Adam Ondra, Jiří Prskavec, Eva Samková nebo Martina Sáblíková se stali mistry světa a dařilo se i týmům. Basketbalisté zářili na světovém šampionátu, fotbalová Slavia postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy a důvod k oslavě měl i trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý. Praha 15:22 27. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Jaroslav Šilhavý | Zdroj: Reuters

„Jsem spokojený. Splnili jsme cíle, které jsme si dali. Je důležité, že jsme postoupili na Euro. A i to, že jsem tady, asi svědčí o tom, že uplynulý rok byl úspěšný,“ říkal Jaroslav Šilhavý na vyhlášení ankety Sportovec roku, v níž se česká reprezentace umístila na třetím místě mezi kolektivy.

Národní tým pod jeho vedením prošel kvalifikací a zahraje si znovu na evropském šampionátu. Ten se bude hrát příští rok v červnu, a tak by se mohl zdát, že reprezentační kouč může alespoň přes svátky pustit fotbal z hlavy.

„To ani nejde. Fotbal se hraje pořád, jako například v Anglii. V Německu a v Itálii mají jen krátkou přestávku. S hráči o tom průběžně mluvím. Jsou napnutí, jaká bude nominace, jestli budou hrát ve svých klubech a jakou budou mít formu. Samozřejmě Vánoce jsou Vánoce, takže si je užijeme s rodinou. Opravdu to ale není tak, že bychom fotbal na tři měsíce vypustili, to ani nejde,“ připustil minulý týden v pátek kouč národního týmu.

Jaroslav Šilhavý navíc už přemýšlí o roce 2020. Česká reprezentace sice nikdy na evropském šampionátu nechyběla, na výraznější úspěch ovšem čeká od roku 2004.

„Je to pro nás veliký závazek. Když jsme postoupili, tak tam určitě nechceme jet s tím, že když už tam jsme, můžeme vypadnout. Budeme chtít postoupit ze skupiny, udělat dobrý dojem a co nejlepší výsledek,“ přeje si.

„Samozřejmě to mám pořád v hlavě, a když mluvím s klukama, tak si popřejeme hezké Vánoce, ale už se bavíme i o skupině, co na to říkají a tak dále,“ dodává trenér české reprezentace, mimochodem milovník vánočních pohádek, z jehož slov je patrné, že fotbal je u něj tématem číslo jedna i přes svátky.