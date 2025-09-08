Škrcení a nadávky ze strany trenéra. Sedmnáctiletému sudímu nepomohla ani zelená páska pro nováčky
Případy napadení nejen fotbalových rozhodčích jsou v Česku čím dál častější. V sobotu 6. září při utkání 1. A třídy dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi-Jirkovem v Ústeckém kraji trenér hostujícího týmu fyzicky napadl teprve 17letého rozhodčího, který kvůli surové hře vyloučil jednoho z hráčů. Sudí měl přitom navlečenou zelenou pásku, která jej označovala za nováčka v oboru a měla ho před podobnými situacemi ochránit.
Incident se odehrál poté, co ještě nezletilý rozhodčí Dominik Svoboda vyloučil ervěnického Vojtěcha Jiráta za surovou hru. Červenou kartu dostal za kopnutí protihráče do oblasti žeber. Ten byl dovezen do nemocnice na urgentní příjem s podezřením na zlomeninu a potíže s dýcháním.
Trenér hostů Lukáš Rusník měl následně napadnout mladého rozhodčího a začít ho škrtit a slovně mu nadávat.
„Bolel mě krk a motala se mi hlava. Po provedení vyšetření lékařkou bylo konstatováno povrchové poranění šíje a byl mi doporučen klidový režim. Po ošetření v nemocnici jsem odjel na policii, které jsem předal lékařskou zprávu a podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu,“ napsal Svoboda do zápisu.
Zásah policie
Po vniknutí trenéra na hřiště se do konfliktu zapojili i hostující hráči a domácí fanoušci. Na místo následně dorazila policie. Zápas se kvůli psychickému rozhození sudího nedohrál. „Překvapuje mě, s jakou dávkou agrese se hostující tým již ve druhém kole nového ročníku prezentoval,“ citoval web idnes.cz Svobodu.
Mladý rozhodčí byl navíc vybaven zelenou páskou z projektu FAČR Začínám – Respekt. Fotbalová asociace České republiky totiž v srpnu letošního roku před startem domácích nižších soutěží zahájila kampaň „Zelená páska“ právě na podporu a ochranu začínajících rozhodčích, kterým je i Svoboda.
Nejedná se totiž zdaleka o první případ, kdy byl mladý a většinou i nezletilý sudí napaden.
„Mého kolegu svalili na zem a mě chytili pod krkem. Byla to tvrdá zkušenost. Pískám teprve krátkou dobu. Doufám, že už se to dál dít nebude. Na sportoviště tohle nepatří,“ podělil se o svou zkušenost teprve osmnáctiletý Jakub Arnošt, který v říjnu loňského roku pískal utkání 1.B třídy také v Ústeckém kraji mezi Údlicemi a Duchcovem.
‚Takové jednání tu nemá místo‘
Komise rozhodčích FAČR chování ervěnického trenéra odsoudila a situaci označila za neakceptovatelnou.
„Takové jednání, které ve společnosti ani fotbale nemá místo, považujeme za zcela neakceptovatelné. Věříme zároveň, že příslušná disciplinární komise zaujme při projednávání případu co možná nejpřísnější postoj,“ stojí na webu Fotbalové asociace ČR.
„Je proto více než alarmující, že se nyní obětí napadení stal teprve sedmnáctiletý rozhodčí Dominik Svoboda, který teprve stojí na počátku své nové kariéry,“ pokračuje vyjádření.
Krok k eliminaci těchto nepřípustných situací udělala v červnu italská vláda. Ta totiž schválila zákon, který poskytne rozhodčím ve sportu stejnou právní ochranu jako policistům či jiným veřejným činitelům. V Česku zatím takový zákon není.