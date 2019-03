„V tomhle El Clásicu budu fandit Realu Madrid. Zdaleka se jim nedaří tak jako v předešlých sezonách, ale věřím, že Barcelonu pokoří a oplatí jim tu poslední porážku,“ říká pro Radiožurnál David, jeden z návštěvníků fotbalu v kině.

A možná je dobře, že společnost Digi Sport, která zápasy španělské ligy přenáší, pro jistotu najala několik členů ochranky. Vedle Jakuba oblečeného od hlavy až k patě v barvách Barcelony by si totiž David asi sedat neměl.

Fotbal v kině. Fanoušci sledovali souboj Realu s Barcelonou v pohodlných sedačkách. Na místě natáčel David Nekvinda

„Fotbal v kině mi přijde zajímavý, takže jsem tady asi spíš ze zvědavosti. Radši bývám sám doma, protože z fanoušků Madridu chytám dost nervy. Mám s tím dost problém, takže doufám, že si tady vedle mě sedne nějaký psychopat v bílém dresu,“ dodává.

V prvním poločase se dostala do vedení Barcelona. A zápas sledoval i ligový mistr z roku 1978, bývalý brankář fotbalové Zbrojovky Brno Josef Hron.

„Viděl jsem reklamu, že to pojede v kinech, tak jsem se o tom zmínil doma a dcera mi koupila dva lístky, tak jsem se přišel podívat s vnukem. Je to velice zajímavé a velice pěkný zápas. Je to, jako byste na tom fotbale skoro byli,“ přibližuje Hron.

Takto nakonec slavili vítězství návštěvníci kina fandící Barceloně. Jediný gól totiž katalánskému klubu stačil k výhře na hřišti největšího rivala.

Fotbal v kině. Fanoušci sledovali souboj Realu s Barcelonou v pohodlných sedačkách | Zdroj: PP Partners Prague