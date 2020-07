Z fotbalisty fitness trenér. ‚Nejsem si jistý, že z toho bude práce na plný úvazek,‘ říká o budoucnosti Kadlec

Necelý půlrok po konci kariéry přemýšlí fotbalista Václav Kadlec, co dál. Zraněné koleno ho v osmadvaceti letech už na hřiště mezi profesionály nepustí a teď má novou práci, kvůli které musel ale nejprve do školy. Praha 17:55 18. 7. 2020 (Aktualizováno: 17:57 18. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Kadlec ještě během své kariéry ve Spartě | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Dělám osobního trenéra. To mě vždycky bavilo, takže jsem rád. Udělal jsem si na to i nějaké vzdělání, což je jedna možnost. Nejsem si však jistý, že z toho budu mít práci na plný úvazek. Možná se ještě budu nějak realizovat u mého manažera Pavla Pasky,“ vyjmenovává pro Radiožurnál Kadlec možné variaty, kam by jeho život kolem sportu mohl směřovat.

Na Instragramu se pochlubil fotkou s certifikátem o absolvování desetitýdenního – jak sám napsal – doplnění vědomostí. K tomu přidal popisek, že se může považovat za fitnessáka a pro zájemce doplnil sousloví „hlaste se“.

„Když chce někdo připravit kondičně, nemám s tím problém. Spíše se ale budu pohybovat ve fitness než ve sportu, jako je fotbal. Trénink je nejen pro amatéry, ale pro kohokoliv,“ usmívá se Kadlec.

Osmadvacetiletý bývalý útočník říká, se neplánuje pohybovat ve fotbale, ale stačí se před ním zmínit o možnosti, že by se v nějaké funkci mohl objevit ve Spartě, ve které strávil poslední roky kariéry a má s ní dva tituly.

Návrat na Spartu

„Určitě bych nad tím rád přemýšlel, ale žádná nabídka nepřišla, takže je to složité. Ve Spartě jsem strávil hodně let a kdybych tam mohl pokračovat v jakékoliv funkci, byl bych samozřejmě spokojený, ale…,“ nedokončí větu Kadlec, který měl ve fotbalovém světě pověst toho, kdo se rád dobře obléká, a trochu se nabízí otázka, jestli by nechtěl tak trochu mluvit právě do módy.

„Ne, určitě ne. Nevím, proč bych to dělal. Nepovažuji se za nějakého extra krasavce. Rád se hezky obléknu, ale to se líbí mně, nevím, jestli ostatním.“

Co ale určitě ano, to je Kadlecův zájem o fitness a také o to, vrátit se třeba do Sparty, byť by to bylo mimo fotbalový trávník při soutěžním zápase.