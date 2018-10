Český fotbal chce víc videorozhodčích, na školení pozval odborníky ze zahraničí

Nicola Rizzoli pískal finále mistrovství světa před čtyřmi lety a po skončení kariéry šéfuje videu v Itálii, Polák Pawel Gil zase jako videorozhodčí zvládl 16 zápasů letošního světového šampionátu. Teď strávil odpoledne s českými kolegy.

„Ozřejmili, jak se to dělá v Itálii, v Polsku, jak se to dělalo na mistrovství světa, jak to děláme u nás. Chceme se podílet na tom, aby se ten projekt rozvíjel správným směrem. Abychom měli více informací, abychom nebyli zahledění jen do sebe. A o tom to bylo,“ říká předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec.

Chovanec má v Česku zatím devět certifikovaných videorozhodčích. Po jednom odpoledni se zahraničními odborníky se to nezmění.

„Není to o jednom ani o dvou seminářích. Je za tím strašně moc práce. Třeba rozhodčí na mistrovství světa prošli dvouletým školením, kdy jedno z nich byl třeba měsíční turnaj, byť měli každý den tříhodinový trénink,“ vysvětluje Dagmar Damková, která český fotbal zastupuje v evropské i světové komisi rozhodčích.

V české komisi už nepůsobí garant videa Roman Hrubeš, jeho odvolání ale projekt podle Damkové neohrozí.

„To na to nemá vliv. Jde o to vyřešit všechno, co by mělo fungovat, aby to fungovalo stoprocentně,“ říká Damková.

Co na stav projektu videorozhodčích v Česku říkají zahraniční experti Rizzoli s Gilem, to jsme se nedozvěděli. Mluvit s novináři mají, minimálně podle české fotbalové asociace, zakázané.